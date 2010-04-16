英国大学生辍学率下降

Image caption 蘇格蘭大學輟學率高於全國平均。

由於工作難找，讀大學中途輟學的英國大學生減少。

在經濟蓬勃發展的時候，許多大學生放棄學業提早走出校園，或者創業，或者求職，導致大學輟學率偏高。

但是在經濟不景氣時期，有書可讀，有學可上，輟學離開大學提早進入職場的人越來越少。

根據英國高等教育統計局（Higher Education Statistics Agency, Hesa）的統計，儘管英國大學生人數比往年增加，但是輟學的學生人數卻有所下降。

蘇格蘭輟學率高

2008-09學年，英國的大學輟學率為8.6%。其中，蘇格蘭地區的大學輟學率最高，達9.9%，英格蘭大學的輟學率只有8.4%。

此外，有越來越多的來自貧困地區的學生接受高等教育，但是牛津等頂尖大學招收的貧困學生仍然未達到期望的目標。

2008-09學年，貧困家庭學生上大學的比率佔所有大學生的33.2%，這個比率比前一年有所提高。

同時，由於今年大學申請人數增加16.5%，預料有10萬多申請學生將會錯過上大學的機會。