英国极右翼政党主张限制移民和中国产品

Image caption 格裏芬：將禁止從穆斯林國家來的移民

反對移民的極右翼黨派英國國家黨在大選投票日兩周前推出競選宣言，主張將「禁止穆斯林移民」並「限制從中國進口」。

英國國家黨領袖格裏芬4月23日推出的宣言稱，來自穆斯林國家的移民對英國是「致命的威脅」。

該宣言還呼籲限制從中國進口產品，以幫助英國製造業工人就業，「從而避免經濟災難」。

格裏芬說，英國國家黨有方方面面的政策，但核心是移民政策。

他說：「英國已經人滿為患。現在該是關上大門的時候了。現在應該說服所有非法移民、假難民和外國罪犯離開或趕走他們。」

英國國家黨在去年歐洲議會選舉中獲得2個歐洲議員席位。在2005年大選中該黨得到的支持率不足1%。