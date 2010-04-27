“自主学校”的钱从哪里来？

Image caption 自主辦校教學計劃的引進引爭議

英國大選日期臨近，在野黨保守黨提出要讓願意自己辦校的家長和其他人士領取國家教育經費自主辦校的政策主張看來在自己黨內受到質疑。

保守黨執政的英格蘭東南部肯特郡（Kent）地方政府議會負責人保羅·卡特（Paul Carter）表示，資助家長開辦「自主學校」（free school）可能對其他學校的資金預算構成威脅。

負責漢普郡（Hampshire）學校的保守黨人大衛·科克（David Kirk）則說，當地政府才是改善學校的最佳機構。

這看似有悖於保守黨競選綱領所倡導的政策，但影子內閣的教育大臣邁克爾·高夫（Michael Gove）否認存在任何政策分歧。

增加競爭，提高質量

高夫說，增加競爭，權力下放都有助於提高教學質量，而肯特郡地方政府要員卡特的立場與此並無矛盾。

「他所強調的是我們必須確定資金分配的公平性。」

卡特較早在接受BBC採訪時卻說，雖然他支持保守黨的這項旗艦政策，但這意味著當地學校可能面臨資金不足的問題，教育部門也會遇到極大的困難。

執政黨工黨教育大臣愛德·鮑爾斯（Ed Balls）借此對保守黨的教育計劃進行了抨擊。

他說這個計劃無法保證學校擁有足夠的資金，開設新學校是對教育資金的變向削減。

「大衛·卡梅隆（David Cameron）現在必須出來解釋此舉的用意到底何在。如果不削減現存學校的資金，那麼給家長開免費學校的錢將從何而來？」

自由民主教育組織發言人莎拉·提瑟（Sarah Teather）用「混亂」一詞來形容保守黨的自主學校政策，而全國教師工會秘書長克里斯汀·布羅爾（Christine Blower）也表示，自主辦校教學計劃的引進將在各地區範圍內造成混亂。