进剑桥的公立中学毕业生减少

Image caption 在劍橋大學錄取的所有英國學生當中，私立中學畢業生佔42％。

儘管政府擲重金設立教育項目，鼓勵英國大學拓寬錄取範圍，去年劍橋大學（Cambridge University）所錄取的公立學校畢業生人數仍然減少。

官方數字顯示，去年被劍橋錄取的公立中學及高中畢業生人數僅為1,675，與12個月前相比下降了5個百分點。

同時，來自收費學校的畢業生錄取人數不但沒有減少，反而增長了3％。這再次引發了人們圍繞古老名校精英主義的爭議。

考分高，仍被拒

另外，數字還顯示，在2008/09學年度，有接近6,000多名成績為高分A的申請者被拒，然而來自私立學校或公立中的文理學校的畢業生機遇好過那些普通公立中學的學生。

儘管政府花4億英鎊建立相關教育項目，鼓勵大學錄取更多來自工薪家庭和貧困家庭的學生，但收效甚微；仍然有二分之一羅素集團（Russell Group）旗下的一流大學未能達到政府提出的目標。

據統計，劍橋大學在2008/09學年度共錄取了3,479名學生，其中來自公立中學及高中的學生為1,675名，與前一年相比，錄取人數下降了5％。而來自私立學校的畢業生人數升高了3個百分點，達到1,318名。另外，還有大約486名外國留學生，與2006/07學年相比，稍有下滑。

在英國全國，只有不到10分之一的孩子在繳費中學讀書，然而在劍橋大學錄取的所有英國學生當中，私立中學畢業生卻佔了42％。

雖然如此，劍橋大學招生部主任傑奧夫 · 帕克斯博士（Dr Geoff Parks）說，「每年的招生人數都會有一些波動。另外，公立中學畢業生人數比例與上個學年相比只下降了1個百分點，這實在說明不了什麼問題。」

學校還表示，申請劍橋大學的中學畢業生都很優秀，因此競爭相當激烈。在2008/09學年度，共有大約5,817名高分A的學生被淘汰，與前一年相比被拒人數增長了300。