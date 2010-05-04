英国华裔选民看大选：两代华人不同政见

「現在還有時間呢，我會繼續想一想、看一看才決定投票給誰……」 英國大選投票還有一天舉行，華裔選民張雪琪這樣說。

「不過，我早已決定不會投票給保守黨。我的少年時期是在保守黨執政時期度過的，真不想再回到那些日子。」

雪琪的父親張華則已決定投票給保守黨。「工黨畢竟已執政13年，現在該是換一換人的時候了。」

父女的看法大相徑庭，那麼有沒有出現熱烈的爭論呢？張華說：「她當然試圖說服我，但我認為與子女的意見不同是很平常的，我們都互相尊重大家的看法。」

Image caption 張華與女兒雪琪很多時就政治議題辯論

收聽張華採訪 現年75歲的張華在1960年代從廣州到香港後再移居英國，在英格蘭中部的德比郡落地生根，曾在中餐館打工，然後與妻子經營外買店，三名子女成年後退休。

張雪琪在德比郡出生長大，現居倫敦，職業是舞台劇製作人和編劇。她看過布朗、卡梅倫和克萊格三人的三場電視辯論後，仍沒有決定把選票投給誰。

與張華年紀相約的一代華人很多時因為語言隔閡而對政治缺乏興趣，他卻覺得可以慢慢學習和理解。

「我是在1989年中國民運之後開始關心政治的，當時覺得不能再回中國了。在60、70年代時期還凖備走，過客的心態。但在80年代時覺得不能回去，要穩定下來。決定留下來後，很自然地開始關心這裏的政治，是切身利益嘛。」

「開始的時候我主要是透過中文報紙、雜誌了解英國的政治制度，看得多了就知道西方國家的政治制度最重要的就是選舉。現在可以收看華語衛星電視的時事節目，主要是多閱讀，與子女朋友多討論，增進這方面的知識。」

對此，張雪琪說：「父親很了不起，華語媒體這方面的信息沒有主流媒體那麼多，但他很有自己的想法。」

張華認為無論是工黨或保守黨上台，政策的大方向都一樣。「我知道有人說保守黨將削減福利，但是工黨也要削減開支。米就只有這麼多，誰來煮飯都是一樣。」

儘管不能完全看懂大選電視辯論，張華也覺得自由民主黨黨魁克萊格的表現最出色。「克萊格很能講，不過自民黨有這麼多年沒有執政，我對他們沒有信心，尤其是他們的移民政策，大赦非法移民讓我很擔心。」

但是張雪琪的看法完全不同。「自民黨的立場其實是對在這裏長期居留的非法移民的一種實事求是的處理方法。」

張華這樣形容女兒：「她嘛……有點挫強扶弱的精神！」

不過兩人對英國華裔候選人的看法還是一致的，他們都期望這些候選人的出現對華人參政起到積極作用。