华裔候选人卢曼华北爱选区得票率第四位
- 2010年 5月 7日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
英國大選8名華裔候選人之一盧曼華（Anna Lo）落敗。
盧曼華代表北愛爾蘭的聯盟黨（Alliance Party）參選南貝爾法斯特的議席。她本身擔任北愛地方議會議員已有兩年多。
盧曼華在競選期間對BBC中文網表示，希望把在提倡種族平等和爭取少數族裔權利的經驗帶到全國議會。
這個選區勝出的是北愛溫和共和派「北愛社會民主工黨」（SDLP）的麥克唐納，他以41%的得票率成功連任。
盧曼華的得票率是15%，比上次大選聯盟黨的得票增加了7.7個百分點。
59歲的盧曼華在香港出生長大，在1970年代移居英國，曾在倫敦工作。她從1974年定居北愛爾蘭開始便已經關注北愛少數族裔特別是華人的事務，她還與一些非政府組織合作，參與討論有關就業、房屋、健康等政策，在參選北愛議會之前已因為這些工作而得到貝爾法斯特民眾的認識。
盧曼華強調她服務的是包括不同種族和宗教的選民。