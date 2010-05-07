华裔候选人卢曼华北爱选区得票率第四位

Image caption 盧曼華說她的選區內有華人幾十年來從沒有登記做選民

英國大選8名華裔候選人之一盧曼華（Anna Lo）落敗。

盧曼華代表北愛爾蘭的聯盟黨（Alliance Party）參選南貝爾法斯特的議席。她本身擔任北愛地方議會議員已有兩年多。

盧曼華在競選期間對BBC中文網表示，希望把在提倡種族平等和爭取少數族裔權利的經驗帶到全國議會。

這個選區勝出的是北愛溫和共和派「北愛社會民主工黨」（SDLP）的麥克唐納，他以41%的得票率成功連任。

盧曼華的得票率是15%，比上次大選聯盟黨的得票增加了7.7個百分點。

59歲的盧曼華在香港出生長大，在1970年代移居英國，曾在倫敦工作。她從1974年定居北愛爾蘭開始便已經關注北愛少數族裔特別是華人的事務，她還與一些非政府組織合作，參與討論有關就業、房屋、健康等政策，在參選北愛議會之前已因為這些工作而得到貝爾法斯特民眾的認識。

盧曼華強調她服務的是包括不同種族和宗教的選民。