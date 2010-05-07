英国三党开始为组建政府博弈

Image caption 留任首相布朗在點票基本結束時發表講話。

英國大選點票行將結束，無絕對多數議會幾成定局，而如何組建政府成為關注焦點。

繼現任首相布朗表示願意和其他兩黨對話後，保守黨領袖卡梅倫也提出願意和自民黨就聯合組閣「全面商討」。

現任首相布朗周五（7日）下午在唐寧街10號首相官邸就選舉結果和當前局勢發表講話，表示願與自由民主黨首先商談聯合組閣事宜。

布朗說，他將與自民黨黨魁克萊格在保持經濟的持續穩定和改革選舉制度這兩個領域尋求兩黨政策的共通之處。

保守黨卡梅倫隨後發表講話表示，雖然可以選擇組成少數政府，但是願意與自民黨商討聯合組閣的相關事宜，並希望盡快就此達成共識。

他說，保守黨和自民黨在許多問題上有相同的政策目標。

「全面合作」

卡梅倫表示，保守黨將向自民黨提出一個「全面的合作方案」。

根據英國憲法，如果出現無絕對多數議會，現任首相留任並有權首先嘗試組成執政聯盟。

但目前看來，對局勢有舉足輕重的自民黨黨魁克萊格此前傾向保守黨的表態，似乎暗示保守黨現在掌握了首先組閣的權力。

保守黨領袖卡梅倫稍早表示，大選結果顯示工黨已經失去民心，不該繼續執政。他在周五下午的講話中也稱布朗的政府為「離任政府」。

最新點票結果顯示保守黨贏得304個席位，工黨贏得257個席位，自由民主黨贏得57個席位。保守黨將是議會的最大政黨，但仍未達到326席絕對多數。

無絕對多數議會意味著各政黨將通過討價還價組成聯合政府。

布朗在最新的講話中還表示要立刻就改革選舉制度採取立法行動，包括在適當的時候就此舉行全民公決。

布朗說，保守黨和自民黨就組建聯盟或組閣的商議沒有時間限制，但作為留任首相，他必須帶領英國迎接迫在眉睫的經濟挑戰。

他在講話中特別提到，新組成的歐元區危機應對小組周五（7日）晚上就召開首次會議。

競爭激烈

這次大選可以說是英國20年來競爭最激烈，過程最戲劇化的選戰。

此次英國大選是在英國經濟經歷長期衰退後開始緩慢復蘇以及內政外交面臨諸多難題的形勢下舉行的。

自工黨領袖布朗首相4月6日宣佈參加競選以來，布朗和保守黨領導人卡梅倫以及自由民主黨領導人克萊格展開了激烈的角逐，並舉行了英國歷史上首次電視辯論。

英國大選是選舉議會下議院議員，最後由在下院獲得半數以上席位的政黨組成政府。

因此，本屆議會將是36年來首個無絕對多數議會。