英国新议员和新内阁“偏私”

Image caption 接受私立教育的的議員人數增加。

英國大選已塵埃落定，然而人們卻驚訝地發現新一屆議會成員中，私立學校出身的人數激增。

教育背景偏「私」

薩頓信托（Sutton Trust）公布的數據表明，1/3以上的議員畢業於私立學校，比2005年的比例高3%。

如果以英國總人口的比例來看，私立學校學生人數僅佔所有學生的7%，凸現下議院議員沒有反映出教育階層的整體比例。

薩頓信托發言人說：「調查結果清楚地說明2010屆議會的教育背景根本不能反映英國社會的整體狀況。新入選或再次當選的議員中獨立學校畢業生比例過大。即便是公立學校畢業的議員，也多來自為數不多的幾所頂級名校。」

調查數據顯示90%的議員具有大學學歷，是有史以來最高的比例。其中約30%為牛津或劍橋生。

從業背景偏「私」

英國知名諮詢機構「麥登納合作社」（Madano Partnership）對下議院的調查顯示，英國新一屆議員中1/8有在私營機構擔任顧問的經歷，而1997年的比例是1/25。

其中，來自金融服務業的議員比例由新工黨執政以來的5%增至10%，而具有教育專業背景的新議員比例卻從1997年的17%降至5%，醫藥及公共衛生行業的議員比例由8%跌至4%。

今年新入選的231名議員中，保守黨148名，工黨65名，自由民主黨11名。既然是保守黨勝出， 具有私營機構工作背景的議員居多也不足為奇，因為保守黨歷來重商。

然而如「英國選舉革新學會」總裁肯·裏奇所說「政府必然面對公共資源分配的決策，下議院成員組成應該要平衡，可現在具有公共領域從業經驗的議員太少了，這是不合理的。」

女性議員比例仍偏小

麥登納的調查發現本次大選共有139名女議員入選，創歷史新高。不過性別平等運動人士認為，比例仍然太小。

目前英國議會女議員比例為21%，與德國聯邦議會33%，荷蘭國會42%以及譽為最為公平的盧旺達國會以及瑞典國會56%和46%的數據相比的確有些相形見拙。

「從世界範圍看，只有採用比例代表選舉制度的國家，女性議員比例才可能更高些。」選舉革新學會女性事務主任愛麗絲·德拉米爾（Alice Delemare）說，「所以英國要實現比例代表制，更多女性才可能有機會走入議會。」