上前线 “别忘了准备避孕套”

Image caption 在英國的軍營，男女兵的比例大于50比1。

英國國防部（Ministry of Defence）呼籲派駐戰區的女兵要隨身攜帶避孕套，以免在前線懷孕。

據報至今已有140多名英國女兵由于懷孕被從伊拉克與阿富汗等地遣送回國。

英國軍方在軍旅雜志《戰士》（Soldier）上刊登廣告，警告女性士兵、護士與行政人員在性行為中注意採取避孕措施。

在《戰士》雜志上刊登的巨幅廣告中，七個沒帶避孕套的口紅排成一排，上面寫著一些男女之間搭訕的常用台詞，諸如“嘿，美女！想喝一杯嗎？我倆是絕配。”等等，而這些下面就是一排鮮紅的字：“你的化驗結果是陽性。”

英國國防部對越來越多的女兵在軍營懷孕感到焦慮。在英國的軍營，男女兵的比例大于50比1。

親密接觸

在戰區，按照規定是不允許男女士兵進行親密接觸的，但是事實上只要不影響軍事行動，對相近軍銜的士兵之間發生性關系，軍方通常是睜一只眼閉一只眼。

一份刊登在《星期日郵報》（Mail on Sunday）上的報告顯示，在包括巴斯營地（Camp Bastion）在內的多個軍營中，軍方已經為男女士兵們免費提供避孕套。據了解，僅就巴斯營地來說，駐扎在那里的英國士兵總數為8,500，其中只有700人是女性士兵。

按照英國軍方規定，禁止已經懷孕的女兵在前線繼續服役，這意味著女性士兵一旦在前線懷孕，她們必須被立即遣送回國。

去年，有102名懷孕女兵被從伊拉克遣送回國。在2003年1月到2009年2月期間，有31名駐阿富汗懷孕女兵不得不回家。去年4月到11月間，又有10名懷孕女兵被迫離開阿富汗。

保守黨議員帕特里克·莫瑟（Patrick Mercer）說，安置懷孕女兵的開銷已經讓軍中不堪重負。他說，“一定會有人表示疑惑，為什麼敬告女兵避孕的廣告直到今天才出現。”