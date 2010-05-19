“撒谎-男人胜过女人”

Image caption 堅稱自己沒有喝多是男人最愛說的謊言之一。

男人不但比女人更愛撒謊，而且更“坦然”不臉紅。

對3000名受訪者所做的一項調查發現，英國的男人一天平均撒謊三次，也就是一年要撒1092次謊。

而女人平均年撒謊728次，一天大約撒兩次謊。

英國科學博物館委托進行的這項調查顯示，母親是最主要的撒謊對象。

25%的男性和20%的女性受訪者說，他們對母親說過謊話。

相比而言，只有10%的人說他們會對伴侶撒謊。

男人最愛說的謊言

我沒喝那麼多（酒）。 我沒事兒，挺好的。 我沒收到信息。 其實沒有那麼貴。 我這就來。 我給堵在路上了。 你的臀部一點都不顯。 抱歉，我沒接到你的電話。 你顯得苗條了。 這是我一直想要的。

女人最愛說的謊言

我沒事兒，挺好的。 我不知道在哪兒，我根本沒碰它。 其實沒那麼貴。 我沒喝那麼多（酒）。 我頭痛。 是打折買的。 我這就來。 啊，這東西我早就有了。 我沒有把它扔掉。 這是我一直想要的。

善意的謊言

調查顯示，女性對撒謊更覺得心里不安，82%的受訪者說撒謊讓她們覺得良心上過不去。相比之下，有此感覺的男性只有70%。

有沒有善意的謊言？84%的受訪者認為是有的。四分之三的人認為，如果是為了不傷害某人的感情，撒謊是可以的。

至于說到謊言的質量，55%的英國人認為女性更勝一籌，謊言更可信。