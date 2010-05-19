“撒谎-男人胜过女人”

  • 2010年 5月 19日
飲酒
Image caption 堅稱自己沒有喝多是男人最愛說的謊言之一。

男人不但比女人更愛撒謊，而且更“坦然”不臉紅。

對3000名受訪者所做的一項調查發現，英國的男人一天平均撒謊三次，也就是一年要撒1092次謊。

而女人平均年撒謊728次，一天大約撒兩次謊。

英國科學博物館委托進行的這項調查顯示，母親是最主要的撒謊對象。

25%的男性和20%的女性受訪者說，他們對母親說過謊話。

相比而言，只有10%的人說他們會對伴侶撒謊。

男人最愛說的謊言

  1. 我沒喝那麼多（酒）。
  2. 我沒事兒，挺好的。
  3. 我沒收到信息。
  4. 其實沒有那麼貴。
  5. 我這就來。
  6. 我給堵在路上了。
  7. 你的臀部一點都不顯。
  8. 抱歉，我沒接到你的電話。
  9. 你顯得苗條了。
  10. 這是我一直想要的。

女人最愛說的謊言

  1. 我沒事兒，挺好的。
  2. 我不知道在哪兒，我根本沒碰它。
  3. 其實沒那麼貴。
  4. 我沒喝那麼多（酒）。
  5. 我頭痛。
  6. 是打折買的。
  7. 我這就來。
  8. 啊，這東西我早就有了。
  9. 我沒有把它扔掉。
  10. 這是我一直想要的。

善意的謊言

調查顯示，女性對撒謊更覺得心里不安，82%的受訪者說撒謊讓她們覺得良心上過不去。相比之下，有此感覺的男性只有70%。

有沒有善意的謊言？84%的受訪者認為是有的。四分之三的人認為，如果是為了不傷害某人的感情，撒謊是可以的。

至于說到謊言的質量，55%的英國人認為女性更勝一籌，謊言更可信。

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