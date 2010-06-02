英伦随笔：下课前的一笔幽默

Image caption 財政部首席大臣戴維·勞斯（David Laws）悲壯辭職。

聯合政府還沒滿月呢，就遭遇第一個重大危機。財政部首席大臣、自民黨人戴維·勞斯（David Laws）因為報銷醜聞被曝光辭職。

議會規定禁止議員用公款從配偶或伴侶手中租用房間。但是，勞斯長年租住同性戀伴侶的房間，並悄悄地把房租填單子報銷了。勞斯說，隱瞞這些行為是為了不讓外界知道自己的性取向。花公家的錢保護自己的隱私？

勞斯堪稱聯合政府的「設計師」之一，在大選後保守黨和自民黨的談判中立下了汗馬功勞。打下了江山，坐了18天的首席大臣（財政部的二把手，地位僅次於財政大臣），推出了嚴格的減赤方案，就被迫下課了，悲壯、慘烈。

很難想起還有其他哪位大臣任期如此短、影響卻如此大。也不記得有哪位大臣被醜聞逼下課，卻能招徠一片同情和遺憾的慨嘆。

勞斯可能覺得，自己無法同時應對三大壓力：被迫「出櫃」（暴露同志身份、公開性取向）；為佔用公款辯護；更重要的，繼續作為聯合政府要求全國人民勒緊褲腰帶的代言人。

我們沒錢了！

他的辭職信通篇都是認錯和對家人、朋友的致謝。但是，他的前任走人的時候，卻沒忘了開個小玩笑。

Image caption 「尊敬的首席秘書閣下，我不得不告訴您，我們沒剩幾個錢了。謹致敬意，並祝你好運！」 工黨政府財政部首席大臣伯恩

當初勞斯上任履新，一下子就抓住了人們的眼球。他告訴媒體，走進財政部辦公室，發現了一張前任工黨財政部首席大臣利亞姆·伯恩留給自己的字條。本以為這可能是一些忠告，打開一看，失望萬分。字條上寫著，「尊敬的首席大臣閣下，我不得不告訴您，我們沒剩幾個錢了。謹致敬意，並祝你好運！——利亞姆」

勞斯把工黨的「敗家」痛批了一頓。但是伯恩說，自己不過是開玩笑，希望勞斯的幽默感還沒有成為「聯合政府的犧牲品。」後來，伯恩又上BBC解釋說，這不過是一句財政部首席大臣的「口頭禪」，所有的財政大臣必須學會哭窮。伯恩當時還說，「我相信，用不了多久，勞斯也就會開始哭訴沒錢了」。

但是，剛剛過去的這個周末（5月30日），伯恩改口說，自己留的這個字條「很愚蠢」，不僅讓他顯得「油頭滑腦」，更重要的，它給工黨質疑聯合政府大斧子削減開支的政策增加了相當的難度。

趕快寫紙條吧！

政壇一代新人換舊人，離任前開個玩笑的政客很多。

1962年到1964年擔任財政大臣的保守黨人雷金納·邁德寧（Reginald Maudling）也幹過類似的事。他的繼任詹姆斯·卡拉漢（James Callaghan）說，邁德寧離開官邸時迎面碰上卡拉漢，說，「哥們兒，真不好意思，給您留下這麼一個爛攤子！」。

我最喜歡的一個笑話要算布朗幾年前在一次演講中提到的三張字條了。

布朗說，他剛出任財政大臣，到了辦公室，一個資深公務員指給他看三個信封，說，這是您的前任留下的。出了問題的時候，可以借鑒。

布朗說，第一場危機發生的時候，我可以打開第一個信封，裏面的建議是，「指責前任財政大臣」；形勢繼續惡化，可以打開第二個信封，裏面的建議是，「指責統計數字」；等到危機特別嚴重、快成災難了，而且你犯的錯誤很明顯的時候，打開第三個信封，裏面寫著，「開始給你的繼承人寫三個信封吧」！

競選期間別賣房！

知情者說，下課前的幽默其實並不是英國傳統。

吉爾斯·布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）曾經是保守黨議員，在梅傑政府做到過國庫委員會第一大臣的重要職務。97年大選落敗後一直在娛樂、媒體圈闖蕩，知名度頗高。

Image caption 達令有否留下IMF聯絡方式？

他說，留字條不是傳統有根深蒂固的原因。英國政治很「殘酷」，點票結束，落選者立刻走人，沒有交接期。就算你桌上還有沒簽字的信，你也不能再簽了。

布蘭德雷斯說，選舉當天，部長們都會在各自的選區等候判決。而選舉前又不便留字條，否則等於提前認輸。他開玩笑說，1997年競選期間，夫人見勢不妙，想提前把在選區的房子推上市場！

布蘭德雷斯清楚地記得，那時，他還是國庫委員會第一大臣，大選投票日，國庫一名官員開著摩托車到選區，拿著支票、追在布蘭德雷斯屁股後面讓他簽字。他們知道布蘭德雷斯可能會落選，幾小時後也許就不能再簽支票了。

不知去留？

正常大選後留字條不很現實，但這一次，有了為組成聯合政府緊張磋商的那個周末，工黨的大臣、部長們在辦公室多呆了幾天。不知道前財政大臣達令有否給奧斯本留下國際貨幣基金組織的聯絡方式？布朗的「致卡梅倫和克萊格」又寫了些什麼？

伯恩的玩笑被許多人指責為有欠敏感。正趕上希臘拿著討飯碗四處覓食，誰想讓財政大臣提醒，自己的國庫也空空如也了？

但是，開個玩笑，至少能緩解緊張情緒。再說了，玩笑不是也能引起人們對政策的更多關注？

都像梅傑那樣，臨走給布萊爾留瓶香檳、寫句「這是一個偉大的工作，盡情享受吧」，豈不是很乏味？

（蘇平，2010年6月1日，倫敦）