“今夜无人入睡”再次发行

Image caption 已故男高音帕瓦羅蒂20年前高歌「今夜無人入睡」為世界杯開場。

1990年在意大利舉辦的世界杯足球賽開幕式上，已故世界著名男高音帕瓦羅蒂（Luciano Pavarotti）高歌一曲「今夜無人入睡」(Nessum Dorma）使普契尼歌劇《特蘭朵》（Turandot）中的這一著名唱段響徹世界。

20年過去了，帕瓦羅蒂演唱的《今夜無人入睡》將再度使英國歌迷飽享耳福。

不僅BBC將使用這個幾乎家喻戶曉的歌劇唱段作為報道本屆世界杯賽的主題曲，而且這首由帕瓦羅蒂演唱的普契尼歌劇唱段將重新發行單曲唱片。

1990年的世界杯賽期間，這首歌劇選段竟然打上了英國流行樂排行榜亞軍位置，古典歌曲在流行樂榜打上如此高位實屬罕見。

在目前足球熱極度升溫的英國，圍繞世界杯賽的歌曲也紛紛「出籠」。當紅英國歌手Dizzee Rascal和笑星James Corden演唱的Tears for Fears樂隊的歌「Shout」也在本周發行。

英國著名體育主持人Des Lynam 說，由帕瓦羅蒂演唱的這段《今夜無人入睡》將會以世界重大體育事件最傑出的開場歌曲而留在人們的記憶中。

本屆足球世界杯賽將於本周五（6月11號）在南非開賽。