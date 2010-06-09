出租车拒载导盲犬被处罚金

Image caption 法官判定這名出租司機觸犯了1995年的英國殘疾人反歧視法。

一位卡迪夫出租車司機由於拒載帶著導盲犬的盲人而遭到處罰，這讓盲人慈善組織感到非常欣慰。

49歲的盲人珍妮斯·鮑威爾（Janice Powers）帶著自己的拉布拉多獵犬維恩（Wayne）和她的四個朋友攔下納德爾·羅巴尼艾瓦茲（Nader Rohbani-Eivazi）駕駛的出租車時被告知，「四個人可以上來，但是不許帶狗」。

這立刻遭到珍妮斯的抗議，她和朋友們馬上向司機提出警告，告訴他這實際上是在觸犯法律，沒想到納德爾卻輕描淡寫的說道，「那就把我帶上法庭好了」。

告上法庭

也許納德爾沒想到珍妮斯的話是認真的。幾天後她聯繫了卡迪夫市議會，當地政府也為鮑威爾女士的案子提供了免費律師。當地盲人團體、英國皇家盲人協會（RNIB Cymru），以及與導盲犬有關的機構組織都對鮑威爾表示大力支持。

卡迪夫地方法官最終判定羅巴尼艾瓦茲觸犯了1995年的英國殘疾人反歧視法（Disability Discrimination Act 1995），被處以罰金共計415英鎊。

英國皇家盲人協會的總監薩拉·若奇拉（Sarah Rochira）表示，「對於珍妮斯勝訴，我感到非常高興。在威爾士的失明人士超過了10萬人，他們當中的很多人為了每天能夠獨立生活都付出了常人無法想像的努力。」

薩拉還說，「我們知道，獨立生活對於失明人士來說是最重要的一件事，也是他們最渴望的一件事。我們還知道，還有很多人都面臨著珍妮斯所遭遇的問題。這次判決其實是向那些服務行業的人們發出了一個明確的信息——他們必須尊重他人。」