英国推翻北爱“血腥星期天”早期报告结论

Image caption 英軍在事件中射殺了13名示威者

薩維爾勛爵所作的「血腥星期天」調查報告指出，英軍1972年射殺平民的舉動不合法。

報告說，死傷者當時並不構成任何威脅。

這份長達10冊的報告針對的是英國傘兵部隊在北愛爾蘭射殺13名參與示威活動的平民這一事件。

事件中還有14人受傷，其中一人傷重死亡。

報告發表後，英國首相卡梅倫就開槍事件「深表歉意」。他同時說，「血腥星期天」的開槍行動是「無可辯白的錯誤」。

無辜死傷

1972年4月，維爾利勛爵曾經對「血腥星期天「事件做過初步調查。當時的結論是，有人首先對士兵開槍，而且後來被打死的平民帶有武器。

死者家屬對此結論不能接受，一直要求重新調查。

薩維爾報告則說明，在「血腥星期天」被射殺的平民都是無辜的。

死傷者都不構成任何威脅，而英軍開火是不合法的。

薩維爾勛爵認為之所以會造成死傷，首先是指揮官本來就不應該下令部隊進入示威地點。

這使得許多英軍錯誤地以為他們受到了愛爾蘭共和軍的猛烈襲擊。

無法確認

薩維爾勛爵也說，在某些情況之下，士兵雖然明知沒有受到任何襲擊，仍然開槍。

他形容士兵們在事件中是失去了自我控制而且普遍沒有遵守使用槍械的紀律。

薩維爾勛爵說，一名死者可能帶了釘子炸彈，但是在被射殺時，他是正在逃離現場。

他還說，當時也參加示威的共和派領導人、現任北愛爾蘭副首席部長—馬丁·麥金尼斯可能那個時候手上有把衝鋒槍，但是薩維爾不能確認麥金尼斯是否開了槍。