英伦随笔：谁盼英格兰输球？

2010年6月22日

圖像加註文字， ABE是Anyone But England的縮寫。

中國隊無緣世界杯，但是，震耳欲聾、響徹全球的嗚嗚組拉是中國製造，一些廠家喜笑顏開。

蘇格蘭也有一家小公司抓住一批特殊球迷的特殊心理，推出應季產品。

在英格蘭球迷為魯尼祈禱夜不能寐的同時，也有許多英國人為英格蘭的對手吶喊助威。盼著英格蘭輸球還不解氣，最好輸在點球上，或是因為裁判不公、錯判輸掉比賽。

什麼人這麼痛恨英格蘭？

「避免白跑一趟」

隨著世界杯的開賽，位於格拉斯哥的零售商Slanji生意突然紅火了起來。一款文化衫，給老闆帶來大筆進帳。

這款T恤衫上印有ABE的字樣。ABE是Anyone But England的縮寫，中文意思說白了就是，「誰都支持，就是不支持英格蘭」，或者「誰贏都行，千萬別是英格蘭」。

廠家原本以為，售價20英鎊的文化衫最多也就能賣出去幾百件，但是過去兩三個月已經售出了六千餘件，訂單仍然源源不斷。廠家立刻加快生產速度。

周末我登陸Slanji網站，首頁上說，「本公司的世界杯文化衫引發令人吃驚的反響，我們無法保證網上訂單的交貨期，特此致歉。公司仍在盡最大努力趕製。」該公司還建議顧客，真等不及了，請到阿伯丁、格拉斯哥、愛丁堡的商店去購買。但是出門前請先打電話查詢，「避免白跑一趟」。

ABE暢銷，公司順勢推出幾款「世界杯粉絲俱樂部」文化衫，顧客可以隨意選擇，表示對美國、阿爾及利亞或是斯洛文尼亞（英格蘭在小組賽中的對手）的支持。

Slanji的老闆說，他必須把感情和賺錢分開。他希望英格蘭能一直踢到決賽，這樣，公司可以一路推出不同的文化衫。然後，英格蘭「在決賽中被對手罰點球擊敗」才最精彩，公司保證推出精彩的T恤衫，配合球迷狂歡慶祝。

「涉嫌種族歧視」？

英國沒有國家隊，英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭都獨立參加國際賽事。本屆世界杯只有英格蘭打入了決賽圈，卡佩羅的隊伍指望得到全國人民的支持，想必合情合理？

但是近年來，ABE已經成為國際賽事、特別是足球比賽中的常客。世界杯開賽之初，民調機構YouGov調查顯示，24%的蘇格蘭受訪者發誓，堅決支持英格蘭以外的任何一支球隊！

ABE文化衫的熱銷還驚動了警方。幾個月前，在收到投訴後警署派人前往阿伯丁的Slanji商店，以「涉嫌種族歧視」要求店家把ABE文化衫撤下來。

上星期，英國音像製品連鎖店HMV在蘇格蘭的一家分店也來了不速之客。警方以「可能挑起種族仇恨」為由，要求HMV把櫥窗內ABE的橫幅和文化衫撤走。

有人把反英格蘭的心態提高到爭取獨立的政治高度，但是，今天我們只說足球。

「不大可能冒犯人」

Slanj和HMV辯解，ABE不過是球迷間友善、幽默的嘴仗，絕對沒有要歧視別人的意思。再說了，顧客也應該有選擇支持哪家球隊的自由。

英國平等和人權委員會的負責人菲利普斯基本支持，認為ABE的口號本質上沒有惡意，「不大可能冒犯人」。

「和稀泥」者說，絕大多數蘇格蘭球迷不過把ABE看作和老對手開玩笑，希望別人不要太當真；而絕大多數的英格蘭球迷心裏很明白，ABE是那些自己的球隊比不上別人的球迷表述嫉妒。

但也有人質疑，如果文化衫上寫的是「Anyone but Africa」（誰贏都行，千萬別是非洲人）、或者「Anyone but Catholics」(誰贏都行，千萬別是天主教徒)，人們還能接受嗎？

讓我難以理解的是，說ABE「涉嫌種族歧視」，難道，英格蘭人、蘇格蘭人、威爾士人認為自己屬於不同的種族？

有評論人士說，足球更像是部落間的競爭，沒有了對自己支持球隊的忠誠，無異於給足球運動釜底抽薪。ABE不過是蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭的球迷不願意別人想當然地把他們劃入「英格蘭粉絲」的隊伍。

遙遠的夢想？

圖像加註文字， 世界杯開賽前，首相卡梅倫宣佈，將在唐寧街10號升起英格蘭的聖喬治旗。

4年前上屆世界杯、溫網公開賽期間，蘇格蘭出生的網球選手穆雷表示要加入ABE一族，惹怒了一大批溫網迷。他們質問，你要是不支持英格蘭足球隊，我們憑什麼要給你加油？

穆雷趕快澄清，他不過是在跟前輩、英格蘭網球選手亨曼開玩笑，被斷章取義了。但是，潑出去的水，收不回來了，穆雷的ABE言論被看作他的一次公關災難。據說，今年穆雷已經小心翼翼地表示，要支持英格蘭隊。

返回上面提到的YouGov調查，38%的蘇格蘭人其實也說，英格蘭輸贏他們都不介意，人數遠遠超過ABE一族。另外還有報道顯示，現在，很多蘇格蘭球迷也跟蹤收看英格蘭超級聯賽。

也許，蘇格蘭球迷總算開始與老對手和解了？

研究蘇格蘭足球史的媒體人、作家斯圖爾特·科斯哥羅夫（S Cosgrove）認為，蘇格蘭球迷對英格蘭隊的態度確實發生了轉變。他說，崇拜足球明星的時代風尚也許正在改變蘇格蘭人對蘭帕德、魯尼和傑拉德的看法。

現在，英超是一個世界品牌。10個月盯著身著曼聯紅衫的魯尼，日久了怎能不生情？他突然換上英格蘭的一襲白衣，怎能立刻割斷情腸？

也許，這就是全球化的夢想？通過消費共同的文化，實現地區間的和諧？通過熱愛共同的文化，抵消對手間的敵意？

世界杯開賽前，首相卡梅倫宣佈，將在唐寧街10號升起英格蘭的聖喬治旗（卡梅倫是聯合王國的首相，首相府通常掛米字旗）。卡梅倫告訴議會，「希望各政黨的所有議員，無論來自英國的哪一個地區」，都能為英格蘭的小伙子們加油助威。

看看新的聯合政府。理念不同的黨派，都能為了一個共同的目標摒棄前嫌、一起共事。球迷又何嘗不能、不該以自己投票選出的代表為榜樣？

也許，和英格蘭隊捧起世界杯一樣，這也是一個遙遠的夢？