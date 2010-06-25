英国国民保健系统排名前列

Image caption NHS醫療效率受到美國的好評。

打開英國報紙，與國家醫療保健服務「NHS」（國民保健系統）相關的報道幾乎一邊倒，都是負面消息。

但沒想到，最近美國一項有關醫療服務的國際調查，卻將英國的NHS排在七個工業國家的第二位，僅次於荷蘭。

促進高品質醫療服務的美國私人基金會「Commonwealth Fund」，針對澳大利亞、加拿大、德國、荷蘭、新西蘭、美國和英國等七個工業國家的醫療保健服務進行評比調查。

調查分為醫療服務的質量、效率、就醫率、醫療服務的公平性、人民的健康程度等五大類進行比較。

醫療保健總體排名 荷蘭 英國 澳大利亞德國 新西蘭 加拿大 美國

整體排名方面，英國位於七國第二位，僅次於荷蘭。

但就效率而言，英國排名躍升為第一，英國醫療服務的就業率也排名前列。

調查報告說，「英國基本醫療服務的等待時間相對很短，但專科醫療和非緊急手術的等待時間相對較長。」

在七個工業國家裏，美國的醫療保健服務總體表現最差，在其他五個分類方面，包括在就醫率、醫療服務的公平性等方面，美國的醫療服務也排名落後。

但報告說，部分原因是美國和其他國家不同，並沒有遍及全體國民的醫療保險系統。