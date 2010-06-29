BBC计划大幅削减员工养老金福利

2010年6月29日

圖像加註文字， BBC計劃大幅削減員工養老金

BBC公布了關於養老金改革的方案。BBC方面表示，在養老金儲備赤字從2008年的4億7千萬英鎊迅速增加到目前的20億英鎊之後，有關改革勢在必行。

根據新的方案，從2011年4月1日起，即使一名雇員的工資大幅提高，未來這名雇員的退休金工資基數每年漲幅也將不得高於1%。

此外，2010年12月1日之後加入的新員工將不再享受BBC「最終薪金式養老金」（即養老金金額以退休時工資作為基數來計算）。

不過在新的方案中，BBC員工的退休年齡仍然維持在60歲。

BBC商業事務編輯羅伯特·佩斯頓（Robert Peston）表示，該計劃將可能會成為未來英國公共部門養老金計劃的一個藍圖。

他說：「雖然BBC完全獨立於政府架構之外，但仍然是一家公共機構。新的養老金方案將對英國新政府在其他公共服務部門如何改變金飯碗式的最終薪金式養老金從而減少支出和債務帶來深遠影響」。

員工強烈抗議

佩斯頓還說，這一變化將不可避免的在BBC員工中引起強烈不滿。因為與此同時，一些實行類似養老金制度的私營企業並沒有作出同樣的舉動。

他舉例說，英國航空公司的財政狀況雖然比BBC還要糟糕，但卻仍然保留原有的養老金福利。

工會反應