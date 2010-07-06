英国小型大学面临关闭

經濟不景氣對英國不少行業構成壓力，不少企業面臨裁員甚或倒閉的命運。現在看來高等教育界也難免受影響。威爾士教育官員雷頓·安德魯斯（Leighton Andrews）日前宣佈，一些威爾士大學面臨著關門的壓力。

安德魯斯表示，一些小型的高校將需要通過合併成為規模更大的學校。

他說，到2013年，高等教育機構將大幅度減少。不過，他強調，這並不意味著學生人數的減少，而只是意味著校長人數的減少。

雷頓·安德魯斯還表示，這個變化將使教育資金更加有效地得以利用，順應社會經濟發展。

問題層出不窮

安德魯斯告訴威爾士議會議員說，多年來，威爾士一直都面臨著小型院校過多的問題。這些學校規模過小，無法在國際上佔得一席之地，也無法在國際競爭日趨激烈的環境下作出及時應對。更嚴重的是，過多的小型院校容易造成資源的惡性競爭，而非聯合起來贏得口碑和學術資金。

他還補充說，「我們的高等教育學院數量將大幅減少，但是它們將更加強大。我相信在我與內閣成員的大力支持下，威爾士高等教育基金管理委員會（HEFCW）將與高等教育學院密切合作，取得更大的成績。」

然而，對於這項改革，並非所有人都表現出樂觀的態度。威爾士自由民主黨影子教育大臣珍妮·蘭德森（Jenny Randerson）就說，她擔心重組所強調的是集中化，而非民主化。

她說，「安德魯斯長期所倡導的這項計劃的最大影響便是大部分的小型高等院校消失蹤影。雖然我完全接受為適應當下社會所進行的學校整改，但我不認為大的就是好的——不論是從學校能為學生提供的教學服務的角度來說，還是從國際聲譽的角度來說。通常情況下，合作，而非合併，才是通往成功之路的最佳途徑。」

最後，蘭德森女士總結道，「教育官員鼓勵更多貧窮的學生進大學學習，這無疑是非常正確的。但是如果他們無法選擇去當地的學院就讀，那麼整改就是在剝奪他們求學的機會。」