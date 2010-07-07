作业完不成 竟然报假案

Image caption 有心理醫生說，艾耶魯巴報假案可能是精神分裂的早期症狀。

學期完畢，趕論文，趕作業，每一位大學生都有這種經驗。唯一的解決辦法可能就是挑燈「夜戰」，焚膏繼晷，以期在限期前完成作業。可是，英國24歲的泰米托普·艾耶魯巴（Temitope Adenugba）就想出了與別不同的辦法，不過就令自己身陷牢獄。

艾耶魯巴就讀於英國牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）。

去年5月21日，她報警稱幼年曾遭性侵犯，亦稱在現在的宿舍中被強姦。

警察接警後前往其宿舍樓錄口供。艾耶魯巴指著一旁的清潔工昆萊·奧貢莫拉（Kunle Ogunmola）說：「這裏不方便說話，因為強姦我的就是那個人。」

她指控說，奧貢莫拉2009年4月13日用鑰匙打開她的宿舍門強姦了她，而且對方還經常電話騷擾她。奧貢莫拉隨後被捕。

然後經過調查，警方發現奧貢莫拉在4月12日前已將鑰匙上交，他根本不可能進入她的宿舍。艾耶魯巴的電話紀錄中也沒有相關來電，艾耶魯巴的睡衣上也找不到與奧貢莫拉相關的證據。

艾耶魯巴最終在法庭上承認報假案，同時坦白承認在2006年10月曾因為要報復而誣告其前男友性侵犯。

這次之所以這麼做，只是想爭取期末作業延期，而奧貢莫拉只是她隨意選擇的目標。

艾耶魯巴被判妨礙司法公正，入獄18個月。

無辜受害人

47歲奧貢莫拉在接受採訪時說，在指控前，他只見過艾耶魯巴2次，甚至不知道她的名字。第一次見到艾耶魯巴時，她向他借錢，說非常想回倫敦見家人。作為虔誠的基督徒，奧貢莫拉將身上僅有的20英鎊都給了她，因為艾耶魯巴讓他想起自己同樣在念大學的女兒。

「可是，她竟如此回報我，她毀了我的名譽、信心和我整個生活。到現在我還在努力說服我的妻子我是清白的。我真不知道她給我造成的傷害是否還能彌補。」

「直到她被判有罪，我才真正如釋重負，感到自由了。我希望她能吸取教訓，也希望其他人不要重蹈覆轍。她是一個心術不正的人，不過我一名基督教徒，我原諒她的所作所為。」

精神失常

艾耶魯巴受審的牛津刑事法庭法官御用大律師拉賓德·辛格譴責艾耶魯巴的誣告為惡意行為。

不過他也說，在沒有任何證據的情況下，提出強姦指控非常容易，因此常出現有罪之人逍遙法外的荒誕結果。

有報道引述心理醫生說，艾耶魯巴的表現可能是精神分裂的早期症狀。