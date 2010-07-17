英一旅行社破产 数万游客受影响

Image caption 英國民航當局告知滯留希臘的遊客等待變更通知

英國旅遊公司Goldtrail周五宣佈破產，一萬六千多名海外度假的遊客直接受到影響。

該公司1990年代成立，屬中型公司，以經營希臘和土耳其旅遊見長，但沒有自己的航空服務。

公司周五進入破產清算程序後，英國民航管理當局開始連夜工作，著手安排海外滯留旅客回國。

民航管理局說，從土耳其返回的旅客航班將照常飛行，但希臘遊客需要等待旅程變動通知。

除已經在海外的旅客外，公司破產之際還有約五萬名旅客已經預訂了他們的度假服務。

這些無法成行的旅客將從英國民航管理局得到退款。

最近幾個月已經有傳言說Goldtrail公司經營不善，網上也有不少旅客的投訴和抱怨。

同時，因為經濟依然不景氣，英國民航管理局估計，很多中小型旅遊公司的經營可能難以為繼。