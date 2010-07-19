英国无缘大学的考生数增高

Image caption 今年，報考英國本地大學的學生將面臨更大的競爭和壓力。

今年英國大學報考人數突破新高，數以萬計的考生勢必無緣大學。

數據顯示，英國今年高校全日制本科報考人數約有66萬人，較去年同期增長11.6%。如果繼續延續去年的增長趨勢，9月報考截止期之前，今年還將有數萬申請者。

講師工會大學與學院聯盟（UCU）擔心，由於高校學位限制，這意味可能有多達17萬申請者的希望落空。

資金緊張

英國高校組織英國大學（University UK）稱，由於資金緊張，各校無力招收更多的學生，所以今年許多符合條件的考生也不能被錄取。

UCU秘書長薩利·亨特（Sally Hunt）認為，高校資金縮減將為英國造成「遺失的一代」。

「其他的國家都在增加大學生人數，以應對高技術知識經濟的競爭，而英國政府似乎是在背道而馳。」

英國全國學生聯合會（National Union of Students）主席艾倫·波特（Aaron Porter）說，政府對教育的投資至關重要。「學生的入學需求如此之高，國家經濟重振也正需要高技術高知識的人才，縮減高校學位是不應該的。」

繼續教育

英國高等教育次長大衛·維萊茨（David Willetts）表示，政府一直在增加高校學位，不過報考大學一直以來就是充滿競爭的過程，每年總有10萬左右的申請者因為種種原因落榜。

英國商業、創新與技術部發言人也表示，政府了解大學生對於社會經濟的重要作用，正因如此，即便面臨眼下的經濟狀況，政府仍出資增加了1萬個學位名額。

「但是大學不是年輕人唯一的出路。企業對於技術工人的需求在增長，所以我們正投資繼續教育機構，新增了5萬個高品質學徒培訓名額。」