毕业季节谈“毕业税”

Image caption 又是一個新的畢業季節的來臨。

大學學費是英國高等教育的一個重要議題，政府不久前提出的畢業稅，正是試圖解決大學學費問題的最新辦法。

目前，英格蘭大學生雖然要繳學費，但是學費由政府向學生提供貸款支付，學生在就讀大學期間可以不必繳費，等於是「先享受、後付款」。

這對大學生而言是一筆很理想的交易，但是對付錢的人，也就是納稅人而言，則是一筆不划算的生意。

大學生在就業後收入達到一定標凖之後才開始還款，而且這筆教育貸款的利息比照通貨膨脹率，等於是零利率的貸款。

畢業稅

對聯合政府中的自民黨而言，大學學費更是一個棘手的問題，因為自民黨在競選期間承諾要廢除大學學費。

因此，主管高等教育事務的英國商業、革新和技能部（Department for Business, Innovation and Skills, BIS）大臣文斯·凱布爾（Vince Cable）提出了「畢業稅」這個概念。

畢業稅和大學學費最大的不同點就是，大學學費的償還金額以每個人的借貸金額為基凖，但是畢業稅則是畢業後收入越高者，繳費也越高，甚至超過他們的學費。

當然，這種做法也有其爭議性和公平與否的問題，最簡單來講就是有些大學生付費比較多，有些大學生付費比較少。

大學經費

對大學經費而言，畢業稅和大學學費另外一個不同點則是大學學費直接撥入大學的帳戶內，而畢業稅則是通過納稅的形式，進入了政府的國庫。

這筆稅收最終可能還是會撥給大學本身，但是撥多少，什麼時候撥款目前還沒有一個確定說法。

更別提政府撥款給大學通常還會設立一些附帶條件，符合這些條件者才能得到政府撥款。

也就是因為這個原因，代表英國研究型大學的「羅素集團」（Russell Group）才會反對畢業稅這個替代方式。

意見分歧

羅素集團裏的大學主張允許大學收取學費，而且學費上限由各大學自行設定，政府不硬性規定上限。

按照這些頂尖學府的看法，取消大學學費上限，名牌大學就算收取昂貴的學費，也不乏「顧客上門」，大學增加的收入可以設立獎學金，補貼貧窮學生，這點和美國大學的作法相同。

但是其他排名不那麼前面的「普通大學」則不贊成讓大學自定學費，因為以學費為導向的高等教育市場對他們辦學不利。

對這些大學而言，畢業稅是「兩害相衡取其輕」的結果，而且實施畢業稅，實質上意味著其他大學的畢業生在補貼他們大學生的學費。

現在所有有關大學學費的討論都在等待今年晚些時候即將公布的大學學費檢討報告，不只是大學生，這對高等教育機構而言也是一個關鍵時刻。