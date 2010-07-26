剑桥挑战A-level改革计划

Image caption 劍橋已提前兩年達到籌資10億英鎊的目標。

不久前，英國教育大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）提議，朝傳統方向改革目前的A-level（高等水平考試）制度。

但是劍橋大學對教育大臣的提議感到「憂慮」，並表示不認同恢復傳統的A-level制度。

戈夫建議，目前A-level採取模組式課程（module），學生通常在第一年（AS-level）選擇四、五個科目，第二年（A2）在再細分主攻兩門科目。

這樣的模組式課程相對於傳統的A-level要更為簡單，他建議撤銷目前的AS-level，也就是不再將A-level課程一分為二。

反對和批評

但是劍橋大學招生負責人傑夫·帕克斯（Geoff Parks）表示，AS-level的成績對大學招生非常重要。

他說，大部分的學生都是用推斷的A-level成績來申請大學的，而有了AS-level的成績，大學在篩選申請人的時候就有了更可靠的依據。

帕克斯在致信給戈夫的信函中說，「如果撤銷AS-level，我們擔心大學多年來在公平入學和擴大各階層受教機會方面的努力就會白費。」

其他意見

除了劍橋大學之外，牛津大學也支持目前的A-level制度，一些獨立學校也贊成維持現行A-level制度。

牛津大學招生負責人麥克·尼科爾森（Mike Nicholson）表示，AS-level在大學篩選入學新生上仍然佔有很重要的角色。

「我們對劍橋關於A-level的看法表示歡迎，我們期待和其他大學一同合作，確保重要考試有其一定的困難度，讓學生確實做好接受高等教育的凖備。」