BP总裁携巨款离职 中国大举开发天然气

BP總裁的離職金是今天英國的《泰晤士報》、《金融時報》、《每日電訊報》和《國際先驅論壇報》的頭版重點。

BP總裁攜巨款離職

《泰晤士報》頭版頭條標題為「BP總裁拿著1千2百萬英鎊從危機中脫身」的報道說，英國石油公司BP的總裁海沃德本周將會拿到價值1180萬英鎊的離職金和退休金。而BP則希望通過海沃德的離開，使墨西哥灣油災危機能告一段落。

《金融時報》頭版的海沃德的大幅照片之下的報道說，BP將在未來24小時公布總裁海沃德的去留問題。在BP對墨西哥灣漏油油井作永久封蓋期間，海沃德可能還會留任兩個月，然後拿著一百萬英鎊的離職金和一千多萬英鎊的退休金走人。

《每日電訊報》的頭版報道說，星期一BP將舉行董事會議，討論海沃德離職事宜，然後宣佈結果。報道還說，今年53歲的海沃德去年的總收入是456萬英鎊。他的退休金總值1080萬英鎊，他本應從60歲起才能每年拿到58萬4千英鎊，但現在離職，可能使他有機會提早領取退休金。

《國際先驅論壇報》的頭版報道說，海沃德離職後，最有可能取代他的是負責墨西哥灣堵漏工作的達德利。報道說，54歲的達德利是英國石油公司內職位最高的美國人，而有一位美國籍的總裁，對於漏油事故的善後處理應該是會有幫助的。

駐阿美軍機密文件被公開

《衛報》今天用了整整14頁版面，來報道與被洩露的阿富汗戰爭秘密文件有關的故事。

《衛報》頭版的大標題是「大量洩漏的機密文件揭露了真實的阿富汗戰爭」。接下來的多個有關報道，都是揭露未公開的阿富汗戰爭的真相。

《衛報》、《紐約時報》和一家德國的周報得到了由維基解密網提供的九萬多份機密文件，這一事件被稱為美軍歷史上最大的洩密事件之一。《衛報》形容這些文件暴露出一個又一個在過去六年的阿富汗戰爭中令人震驚的秘密。

《衛報》說，文件披露的內容包括：從未公開報道過的數百名阿富汗平民在以美軍為首的聯軍的行動中喪生、一個秘密的「黑色」特種部隊小組不經審訊就殺死和抓捕塔利班領導人、美國政府隱瞞塔利班已經擁有致命的熱源跟蹤地對空導彈的證據、聯軍越來越多使用由內華達沙漠中美軍基地遙控的「收割者」無人戰鬥機來打擊塔利班目標、塔利班發起的路邊炸彈襲擊大幅上升、以及塔利班可能得到巴基斯坦和伊朗的支持等內情。

《衛報》的報道還說，白宮星期天發表聲明說，洩密文件中提到的都是從2004年1月到2009年12月期間，奧巴馬總統的前任（布什總統）在任時的情況。

中國大舉開發天然氣

今天英國大報有關中國的報道中，最引人注目的是《金融時報》頭版關於中國開發自身頁岩氣會導致西方能源公司受損的文章。

《金融時報》說，中國正在大力開發自己的天然氣儲存，國際能源公司在未來十年中，會因為中國這個大客戶急劇減少對外需求，而損失數十億美元的銷售利潤。

文章說，一項最新調查發現，從2020年開始，中國市場上將會出現大量本土的非常規天然氣，中國對液化天然氣的需求將從2010到2020年間的每年1600萬噸，減少到800萬噸。