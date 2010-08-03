腾龙说事：新“王子与贫儿”

Image caption 與王子喝扎生啤就不錯，別太嘴饞。

砍砍砍、裁裁裁，一片風聲鶴唳中，星期天變成了藍色。

「生存還是滅亡」？這是莎翁戲劇中的王子要考慮的問題。

「吃菜還是幹喝」？這是現實生活中的查爾斯王子要考慮的問題。雖然沒有漢姆雷特王子的那樣涉及生死存亡，但令人頭痛的程度未必就小。

最新公布的查爾斯王儲年度開銷顯示，王子的「公款吃喝」招待費猛砍了一半還多，從去年的52 萬銳減到25萬英鎊。

開招待會、設宴款待賓客，是王儲公務活動的主要內容之一。既然是替公家辦酒席，就要公家出錢，我等納稅人買單。

難道讓王子一日兩餐？

王子的大管家皮特爵士（Sir Michael Peat）說，全國人民都在勒緊褲帶過日子，王子體恤民情，請客盡量少辦「滿漢全席」，多用酒水招待。

所以，如果有幸接到王子的邀請函，別指望吃天鵝肉，喝杯橘汁可能更現實。

查爾斯王子的私人收入卻是穩步增長，去年光交稅就交了340萬英鎊。於是就有議論說，王子是否可以動用點「私房錢」支付他的公務活動？

皮特爵士說，家大開銷也大，其實並沒有多少富裕的活錢兒，90%的進帳都已經劃出去了。查爾斯王子的佣人有149位，包括3名專車司機、15個花匠。這些人都靠王子吃飯哪。

皮特爵士開玩笑說，「要不，建議王子和夫人每天少吃一頓飯」？

砍什麼不砍什麼，被砍還是不被砍？

Image caption 不操心從哪下刀的人，恐怕就要擔心會不會遭砍，什麼時候遭砍。

真是應了那句老話：「家家都有一本難念的經」。讓未來的一國之郡餓飯是笑談，可我等小民貧兒要凖備把皮帶緊倆扣兒，就不是誇張的比喻了。

新政府的第一個預算上來就要把公共開支削減25%。 由於要確保不碰醫療和國際援助兩大領域，其它政府各部門實際要承擔的減裁「指標」還要高，甚者可能達到40%。

從唐寧街政府白廳到家門口的區委會，凡是手頭掌握點撥款預算的大小領導，恐怕都在考慮砍什麼不砍什麼怎麼個砍法。

不操心從哪下刀的人，恐怕就要擔心會不會遭砍，什麼時候遭砍。

預測很多，真假莫辨。但有兩個來源我覺得有信心引述。

一個是久負盛名的經濟智囊組織，財政研究所（Institute for Fiscal Studies, IFS）的預測：英國將面臨「自二戰以來時間最長、最嚴厲、持續性的公共開支削減。」

一個是政府自己設立的的預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）自己的預測：在未來5年中，將有至少60萬共務部門的員工丟掉飯碗。

大砍公共開支，私營企業可以甩掉包袱，大幹一場了？可從家門口的區委會看，從剪草坪到刷圍欄，雇的都是私營公司。公家手頭緊了，這些公司到哪裏拿合同呢？實際上，OBR預測，公共開支緊縮帶來的連鎖影響，將使私營部門損失大致相同數量的工作。

藍色，從星期一蔓延到了星期天

Image caption 丟了飯碗要再找飯碗，手上端著飯碗的也是滿眼藍色。

一定聽說過「藍色星期一」吧（blue Monday）？過罷周末，打工一族像螞蟻一樣爬回公司，開始漫長的又一周。藍色，憂鬱也！

眼下，越來越多的人星期天就滿眼藍色了（Sunday blues）。

英國主要的精神健康慈善組織，Mind剛公布的調查說，經濟衰退帶來的要保住飯碗的壓力、怕丟掉飯碗的擔心，使得四分之一的員工周末就如坐針氈，滿目愁雲，等不到星期一了！

26%的受訪者說，焦慮擔憂壞了度周末的心情。幾乎所有的受訪者都對工作與生活的平衡不滿意。

調查還發現，無償超時加班的現象在增加。失眠、生病、士氣低落是受訪者普遍面臨的問題。

Mind的負責人法默爾( Paul Farmer)說，經濟衰退帶來的壓力不僅是對那些已經失去工作的：「那些仍然有工作的人要承受更多的工作量、更長的工時、更大的壓力」。

先給你畫張大餅

說點高興的。預算辦公室的預測也有「令人鼓舞」的一面。

它預測英國經濟今後五年會持續增長，將帶來一百萬個新就業機會。這一百萬就業是淨增長，也就是至少要創造兩百萬個就業機會。

機會從哪來？一蹶不振的傳統製造業？持續疲軟的建築業？越尖端用人越少的高科技？還是依賴消費者敞開了花錢的零售服務業？

不得而知。只知道丟了飯碗要再找飯碗，手上端著飯碗的也要勤看著點鍋裏的飯，考慮另起爐灶。

找工作的事兒，咱們留待下周再說。