非洲领导人批评奥巴马 - 中国公司背后的红色

2010年8月5日

奧巴馬受非洲批評

美國總統奧巴馬本周召集論壇會議，紀念非洲17個國家成立50週年，但是他沒有邀請一個非洲國家的領導人。《國際先驅論壇報》說，很多非洲國家領導人對奧巴馬的做法反映冷漠。

報道說，奧巴馬這麼做可能是為了避免同非洲領導人合影，這樣就不會有人批評他同侵犯人權和不民主國家的領導人為伍。

奧巴馬顯然試圖對非洲國家領導人發出一個信號：「如果你們希望同美國打交道，就要謹慎從事。」

英國大學錄取和養老金

《獨立報》頭版報道說，英國的高等教育由於公共開支削減而減少錄取新生。報道說，至少18萬有希望入學的學生因此不能進入大學學習。

由於經濟不景氣，就業前景不好，今年大學申請增多達到創紀錄的水平，有66萬入學申請，超出大學招生能力20萬。英國大學方面估計今年不能入學的申請者甚至可能多達25萬。

圖像加註文字， 美國總統奧巴馬本周召集論壇會議紀念非洲17個國家成立50週年

《每日電訊報》頭版報道，英國退休錄取養老金的年齡可能在5年內上升到66歲。英國統計局公布的數字顯示英國養老金因金融危機而前景暗淡。目前英國的比例是，每個養老金領取者對四個工作的成年人；到2040年，就成了每個養老金領取者對兩個工作者。

中國購買「利物浦」

《泰晤士報》頭版報道，打算購買利物浦足球俱樂部的中國競標者背後可能是中國政府。 報道說，中國海外投資機構已經擁有倫敦東部開發區公司的部分股份，現在又支持香港富商黃建華收購利物浦足球俱樂部。

據料利物浦這個負債累累的俱樂部本月底將易手他人，中國競標者似乎在3個收購方中領先。4月利物浦的債權銀行皇家蘇格蘭銀行迫使俱樂部的美國所有者出售俱樂部。

中國公司背後的紅色

《金融時報》評論文章解釋了美國懷疑中國公司的原因。文章說，中國公司華為是世界頂級的通訊設備製造商，對外宣稱是私營公司，但美國官員認為華為公司背後是中國軍方。

上月華為打算收購美國互聯網軟件公司2wire，以及摩托羅拉公司下面的一個公司，雖然出價在競標者中最多，但仍然因為安全理由遭到美國監管當局的阻撓。2008年華為還被迫放棄對另外一個美國公司的競標努力，原因仍然是美國擔心中國可能會因此取得同軍事相關的技術。

中國公司在美國市場受阻激起中國的憤怒。環球時報文章指責西方歧視中國公司，說西方對中國仍然持有冷戰心態。