英国举行仪式纪念战胜日本65周年

Image caption 英國首相卡梅倫在陣亡將士紀念碑前獻花圈。

英國周日（15日）在倫敦市中心舉行儀式，紀念戰勝日本65週年。

英國首相卡梅倫、王儲查爾斯和妻子卡米拉出席了紀念儀式。查爾斯和卡梅倫首先向陣亡將士紀念碑敬獻花圈，向在第二次世界大戰亞洲戰場上犧牲的3萬名英國官兵表示敬意。

卡梅倫說：「英國不會忘記在戰爭中做出犧牲的將士們。他們在戰爭中犧牲了生命，還有許多人成為階下囚。他們所做的一切正是為保護我們今天所享有的自由。」

在遠東地區作戰的數以萬計的英軍士兵，有1萬2千5百人死在日軍戰俘營裏。

英國海陸空三軍的代表和曾在二戰亞洲戰場作戰的老兵參加了國防部和「緬甸之星聯合會」在倫敦舉行的紀念活動。

英國其他各地也將舉行紀念活動，緬懷在二戰中犧牲的老兵。

「戰勝日本」紀念日是為紀念盟軍在二戰中取得對日戰爭勝利而設立的。

1945年8月15日，日本在廣島和長崎遭受原子彈襲擊後正式宣佈投降。