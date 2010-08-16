上海交大世界大学排名在英引起不满

《每日電訊報》星期一（16日）報道說，上海交通大學公布的最新世界大學排名引起歐洲大學的不滿。

報道說，在進入這個排名前10名的大學中，有8所是美國大學，只有兩所英國大學，其中劍橋大學名列第5，牛津大學名列第10。

報道說，歐洲大學認為上海交通大學排名的方式是不公平的。據報道，這個排名使用的標凖包括獲諾貝爾獎的數量，學術權威的人數，以及在《自然》和《科學》雜誌發表文章的數量等等。

《每日電訊報》的報道說，英國大學正在越來越多地依賴於非歐盟國家學生學費的支持，而上海交通大學的最新排名表將會對英國大學造成一定的損害。

報道最後對比了英國《泰晤士報》所作的世界大學排名。在這個排名的前6名中，英國大學佔4個，美國大學佔兩個。

解決90億人吃飯問題

《衛報》星期一報道說，英國皇家學會發表21份來自不同學科的科學家撰寫的研究報告，探討了未來40年全球人口增加給人類生存帶來的挑戰。

科學家們認為，到2050年，世界人口預計將達到90億，食品需求將增加70%，而農田又非常有限。但是科學家們表示，挑戰雖然嚴峻，但並不是不可克服的。

英國一個農業研究中心的科學家說，大氣中大量的二氧化碳和化肥的共同作用將大幅增加農業產量，同時減少水的消耗量。

內羅畢國際牲畜研究院科學家桑頓表示，在巨大的實驗室生長人造肉也許是解決未來肉類和奶製品短缺的一個重要手段。

中學畢業生處境艱難

《泰晤士報》和《獨立報》都在頭版最顯著位置的報道中強調了今年的中學畢業生所面臨的嚴峻挑戰。

《獨立報》的報道說，對於今年畢業的中學生來說，達到入學標凖又不能進入大學的人數將創下歷史最高紀錄，大學生畢業以後所欠的債務預料將達到24700英鎊，畢業以後的就業狀況也更不明朗。

《泰晤士報》的報道說，大學招生人員今年將會遇到申報人數大幅上升和限制擴招的雙重壓力。

誰第一個登上珠峰

《每日電訊報》星期一報道說，加拿大多倫多大學的一個科學小組獲得的最新研究成果可以給一項長期的爭論做出結論。

目前人們普遍接受的歷史紀錄是，希拉里是第一個登上珠穆朗瑪峰的人。

但是人們同時認為，英國探險家馬洛裏也許在希拉里登上珠峰的29年前就已經征服了這座世界最高峰。

馬洛裏在1924年攀登珠峰時遇難，他的保持完好的遺體在1999年被發現。人們感到疑惑的是，他究竟是在登頂之後下山時遇難的，還是在試圖登頂時遇難的。

《每日電訊報》的報道說，多倫多大學的科學家分析了當年在馬洛裏營地採集的氣象數據。數據顯示，在馬洛裏和他的伙伴歐文衝擊頂峰的時候，氣壓急劇下降，導致了災難性的暴風雪和致命的缺氧狀態。

報道說，科學家認為這一研究提供了結論性的證據，歷史教科書不必改寫了。