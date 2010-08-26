中国人为何喜欢英国文学作品《简·爱》

2010年8月26日

《泰晤士報》星期四報道說，中國的搜狐網從BBC英國廣播公司購買了根據英國作家夏洛蒂·勃朗特的小說《簡·愛》改編的數字電視片。

與此同時，這家網站還購買了根據英國文豪狄更斯小說改編的四部數字影視片，以及根據其他著名英國作家作品改編的電視片。這是BBC首次向中國市場出售數字影視產品。

報道還說，夏洛蒂·勃朗特的作品在中國深受歡迎。《簡·愛》去年以舞台劇的形式在北京出現，大獲成功。

報道說，許多中國人之所以喜愛《簡·愛》，是由於簡·愛追求平等的原則，特別是簡·愛在自己地位低下的情況下要求羅切斯特平等對待的態度。

特工之死

英國多家報紙星期四都報道了英國情報機構軍情六處工作人員威廉姆斯在倫敦住所遇害身亡的消息。

《每日電訊報》的報道說，現年31歲的威廉姆斯可能是被他的情人殺害的，但是警方並沒有完全排除他的死和他所從事的情報工作有關的可能。

據報道，警察在一個大的體育運動口袋裏發現了威廉姆斯的屍體，口袋被放在浴缸裏。他的房門沒有被破門而入的痕跡，顯示兇手是他的熟人。

威廉姆斯的屍體是在他死亡大約兩個星期之後才發現的，軍情六處目前拒絕說明為什麼需要兩個星期的時間才報告他的失蹤。但是也有消息說，他這段時間正在休年假。

BP放棄北極勘探

《衛報》星期四在頭版最顯著位置報道，英國石油公司由於受到墨西哥灣漏油事件的沉重打擊，已經放棄了在北極鑽探石油的計劃。

報道說，英國石油公司證實，他們將不再爭取獲得在格陵蘭島鑽探石油許可的努力，儘管早些時候他們曾經有過這樣的興趣。

報道援引英國石油公司在倫敦總部的一位發言人的話說，英國石油公司將不會參加有關的競標，但是他不願意討論不參加競標的原因。

報道說，儘管英國石油公司過去總是會出現在開發新的石油資源的前沿，包括在俄羅斯和安哥拉的石油開採，以及在墨西哥灣鑽探最深的油井，但是漏油事件所造成的環境破壞徹底改變了這家公司的外部形像和自己的發展雄心。

墨西哥毒梟猖獗

《獨立報》星期四重點報道了發生在墨西哥的與毒品黑幫相關的殺戮事件。

報道說，在墨西哥東北部一個強大毒品團伙統治地區，軍隊發現了72具剛剛死亡不久的遇害者的屍體，其中包括54名男子和18名婦女。

在這次屠殺中倖存下來的一名厄瓜多爾男子對當地媒體說，他和這些遇害者是來自中美洲的非法移民，試圖越境進入美國，但是遭到當地毒品團伙的劫持。在他們拒絕支付贖金之後，槍手開始對他們開槍射擊。