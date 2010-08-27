“地域论”取代“天演论”？

Image caption 恐龍消失為哺乳動物的繁衍開拓了空間。

「物競天擇」，「優勝劣汰」，「適者生存」描述的都是達爾文150年前在他的《物種起源》（Origin of Species）裏提出的理論。

現在卻有英國學者提出，物種的生存進化也許並非取決於競爭，而是取決於所能得到的生存空間。

布裏斯托大學（University of Bristol）博士生薩爾達·薩尼（Sarda Sahney）等一組學者在對過去四億年的化石進行生物模型研究後提出了上述觀點。

他們在英國皇家學會（Royal Society）出版的《生物學快報》（Biology Letters）刊登的論文裏鎖定陸地動物 – 包括兩棲動物、爬行動物、哺乳動物和鳥類 - ，提出物種多樣性的發展程度最終取決於歷史上的生存空間。

生態位

使用生物學的術語 ，這就是所謂「生態位」（ecological niche）概念，意指任何生物要想生存便需要有自己獨享的生存空間。

譬如鳥能飛，於是便有了其他動物無法與它們競爭的空間，從而激發了它們進化上的飛躍。

恐龍的消亡又是一例，因為這為哺乳動物開拓了繁衍空間。

參與撰寫這項學術報告的麥克·本頓教授（Prof Mike Benton）說，這也就意味競爭在物種的進化中並未扮演很大角色。

疑問

不過，美國耶魯大學（Yale University）教授斯蒂芬·斯特恩斯（Prof Stephen Stearns）說，這種理論雖然找到了一些有意思的模型，但如何解釋它們卻仍有疑問。

「舉一個例子來說，如果爬行動物在中生代的時候沒有佔據與哺乳動物相對優越的狀態，為什麼哺乳動物只是在大型爬行動物在中生代末期那些大爬行動物絕跡之後才開始繁衍？」

他說，總體而言，如果不是為了躲避那些已經生活在某個空間的物種的競爭，很難看出一種生物還會有何動機進住生態位的其他環節。