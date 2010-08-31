《美国丽人》主创舞台重逢

Image caption 十一年後舞台重逢。

11年前，英國導演薩姆·門德斯(Sam Mendes)和美國演員凱文·史派西（Kevin Spacey）因一部《美國麗人》(American Beauty)而共享奧斯卡殊榮。

11年後，他們二位將再度聯手，聯袂重現莎士比亞名著《理查德三世》(Richard III)。

今年51歲的史派西將出演理查德三世一角。對於導演門德斯，他評價道，「薩姆是我合作過的最出色的導演之一。能和他再次聯手實屬意料之外，我深感榮幸。」

這部舞台劇定於2012年2月在紐約首演，接著進行短期國際巡演，之後登陸倫敦的老維克劇場（Old Vic Theatre）。

史派西表示，這將會是一個「令人難忘的，值得紀念的經歷」。在英格蘭15世紀玫瑰戰爭期間篡奪王位的理查德三世是莎士比亞筆下的一個經典的反面人物，曾經被勞倫斯奧利維爾爵士(Sir Laurence Olivier)和伊恩·麥凱倫爵士(Sir Ian McKellen)演繹。45歲的門德斯在一份公開聲明中表示，「凱文·史派西生來就是要演理查德三世這個角色的。」

史派西和門德斯上次的合作是1999年拍攝的《美國麗人》。憑借這部影片，他們分別榮獲最佳男主角和最佳導演獎。

在這之後，門德斯執導了大量的影片及舞台劇作品，其中包括由萊昂納多·迪卡普裏奧和凱特·溫斯萊特共同主演的《革命之路》(Revolutionary Road)以及在2009年打造的新片《為子搬遷》（Away We Go）。

《理查德三世》將是由倫敦老維克劇院和紐約布魯克林音樂學院共同打造的「橋計劃」（Bridge Project）的第三季、也是最後一季作品。