英伦随笔：英国欢迎你！

BBC中文網 蘇平

英倫隨筆

2010年9月1日

圖像加註文字， 倫敦招募微笑大使，迎接奧運嘉賓。

首相卡梅倫發話了----「我就喜愛在英國度假」。

以首相為榜樣，前兩個星期，我們一家也來到了東南海濱。這裏有恬靜的田園風光、壯觀的海岸線。問題是，裹著毛衣還哆哆嗦嗦、頂著雨傘仍一頭霧水，給享受增加了難度。

卡梅倫留在英國度假被證明是絕對正確的選擇，否則女兒豈不是會生在外國？但是，坐在坑坑窪窪的石頭子海灘上，我不由得聯想，沒有孩子「拖累」，我會選擇在英國度假嗎？

每年暑期，大批英國人逃出國門，奔往日日陽光、天天溫暖的法國、西班牙，留下的空缺，由外國遊客填充。

根據聯合國統計，英國目前在世界旅遊目的地名單上排名第六，位居法國、美國、西班牙、中國和意大利之後。考慮到英國面積不大、物價奇高、天氣「惡名昭彰」，排在第六，是不是應該就算不錯了？

英國政府、業界對現狀非常不滿。特別是隨著奧運會進入兩年倒計時、經濟急需拉動，英國要下大力氣推動旅遊業，把目光緊緊盯在外國人----包括中國遊客身上 。

來掙錢還是來花錢？

圖像加註文字， 卡梅倫一家在國內度假，期間添丁進口。

卡梅倫8月中旬發表那番炫耀自己就愛在英國度假的講話中還說，英國未能「擠進前五名」，是因為「做得還很不夠」。

旅遊業每年為英國創造1150億英鎊的產值，提供10%的就業機會。根據英國旅遊局預測，截止到2020年，外國遊客的消費有可能在現在160億英鎊的基礎上翻一番，達到310億英鎊！

在目前經濟吃緊的情況下，吸引外國遊客來消費無疑是拉動經濟的一條出路。英國認識到，中國人赴英旅遊的巨大潛力仍然有待開發。

卡梅倫說，在中國人最愛前去旅遊的國家中英國排名第22，而德國卻有望打入前十名。卡梅倫反問，「我們踢足球贏不了德國人，旅遊業總該能打勝仗吧」。

卡梅倫承諾搬走阻礙外國人來英旅遊的「絆腳石」，特別是要改善關鍵市場----中國和印度----的簽證服務。比如，加快簽證處理速度、簡化程序，並有可能考慮降低收費！

聽上去很悅耳。但不由得想到，同一個卡梅倫，不久前還在要求移民部門收緊給外國人發放簽證。

看來，就要取決於哪種簽證、發給哪類外國人了。聯合政府6月份宣佈「移民上限」，目的是要減少工作簽證；卡梅倫這次講話，旨在增加旅遊簽證。

原來，來英國花錢可以，掙錢，就是另外一碼事了。

「拒簽的危險」

圖像加註文字， 對中國遊客來說，最大的問題「不是簽證的價格，而是被拒簽的危險」。

英國旅遊局今年的一項研究發現，中國、俄國、印度遊客中，39%表示「拿到英國旅遊簽證有一定的難度」。

調查還發現，同意「英國旅遊簽證太貴」說法的人佔49%，不同意的只佔16%；42%的人表示，「英國簽證價格貴、手續繁瑣使他們更有可能考慮選擇其他國家」。

一家中國旅行社的代理人告訴英國旅遊局，到歐洲來，只有英國需要單獨辦簽證，「嚴重影響了英國的吸引力」。他說，簽證政策太嚴、到英國來價格太貴，使旅行社不願意下功夫推銷英國。

調查還發現，對中國遊客來說，最大的問題「不是簽證的價格，而是被拒簽的危險」。英國旅遊局的報告說，對於中國人來說，護照被蓋個拒簽的戳，還不如根本就沒有申請過。

看來，英國移民官「不好對付」的名聲已經影響到想來英國旅遊的人的選擇。

卡梅倫說，英國現在只佔中國旅遊市場份額的0.5%，如果能夠增加到2.5%，就有可能給經濟增加五億英鎊的收入，有消息人士分析，這可能意味著一萬個新的就業機會。

難怪，英國人緊緊盯著中國人的錢包！

「英國歡迎你！」

圖像加註文字， 來英國花錢可以，掙錢，就是另外一碼事了。

拿到簽證只是第一步。業界人士說，旅遊業的成敗還取決於遊客來了以後覺得自己是否受歡迎。

市場調研公司Anholt-GfK有關國家品牌指數的年度調查中，受訪者需要回答自己在多大程度上同意以下這個說法，「我到一個國家，感覺自己很受歡迎」。只有51%的受訪者表示，英國歡迎自己的光臨。這使英國在全球「歡迎」排行榜上名列第14，落後於意大利、西班牙、荷蘭等關鍵的競爭對手。

2012年的倫敦奧運會將吸引大批外國遊客，英國有關方面已經開始著手，提升自己的歡迎度。

上個月，奧組委主席塞巴斯蒂安·科和大倫敦市長約翰遜共同啟動了「微笑大使」行動，召集迎賓志願者。不久前，英國旅遊局推出新編禮儀指南，用於指導民眾與外國遊客打交道應該注意的禮儀。

旅遊局的調查發現，外國遊客普遍認為英國人誠實、有趣、善良、高效，但是，套用旅遊局原話，「有時候，希望我們更熱情」。

順手拿出指南中有關亞洲人的幾個條目和您分享：

日本人----微笑不一定意味著高興。日本人生氣、尷尬、悲痛、失望的時候也有可能發笑。

香港人----別對香港人眨眼，眨眼是粗魯的舉動。

印度人----初次會面避免身體接觸。

韓國人----你說「謝謝」、韓國人回答「no,no」，意思是「you are welcome」。

中國人----中國人稱讚你時不要只說「謝謝」，應該否認以示謙虛。

再精確點，可能就該教英國人回答「哪裏、哪裏」（where where）了。