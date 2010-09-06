经济衰退 英国酒类消费下跌

Image caption 英國酒類商品消費出現了歷史性下滑

英國酒類5年內第4次出現年度消費下降，是喜還是憂？

英國啤酒與酒吧協會（British Beer and Pub Association, BBPA）的數據顯示，2009年英國的酒類商品消費出現1948年以來最大年度降幅，6%，消費量低於歐洲平均水平。

英國稅務與海關局從酒類生產商和進口商方面獲得的數據也顯示，酒吧、酒類外賣店、餐館以及超市的酒類消費都呈下降趨勢。

有看法認為這是由於消費的整體衰退導致的，也有觀點認為是有節制飲酒的觀念開始影響人們的飲酒習慣。

區區一小步

英國啤酒與酒吧協會的尼爾·威廉姆斯（Neil Williams）指出，經濟衰退期間，英國酒類商品消費出現了歷史性下滑，不過這也顯示了一個長期的下行趨勢。

威廉姆斯認為，啤酒行業受到的衝擊最大，這是酒類商品消費下降的主要原因，是政府對於啤酒的稅收政策導致的。

目前，英國對啤酒商品的稅率仍為歐洲第二高—比德國高10倍，比法國高7倍。

對於政府打算對酒類商品設置最低價格的政策，威廉姆斯認為，目前英國仍處於經濟衰退期，引入最低價格政策只會增加所有消費者的支出。

他認為，解決酗酒問題需要針對酗酒人群採取措施。

協會總執行官布瑞吉德·森門（Brigid Simmonds）也表示，啤酒和酒吧的銷售在營業額、工作機會以及稅收等方面對於英國經濟有著至關重要的作用。

不過，英國事故與應急部門的斯圖爾特·弗拉納根（Stuart Flanagan）則表示啤酒與酒吧協會提供的數據令人振奮，但是大家必須看到英國酒類商品消費的上升趨勢持續了60年。

「2004年英國酒類消費可以說達到了一個最高點，所以整體來看，目前的下降只是區區一小步而已。」