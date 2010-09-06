15岁数学神童上剑桥

Image caption 15歲的數學神童阿倫·費爾南德斯（Arran Fernandez）

英國15歲少年阿倫·費爾南德斯（Arran Fernandez）今年10月將進入劍橋大學（Cambridge University）菲茨威廉學院（Fitzwilliam College）攻讀數學，成為這所名校自1773年以來最年輕的學生，這也將是他首次進入學校學習。

來自薩裏（Surrey）的費爾南德斯從未接受過正規學校教育，唯一的老師是他45歲的父親尼爾（Neil Fernandez）。

對於進入劍橋大學讀書，阿倫說，「我對開始新的學習感到非常興奮。對我來說，我的年紀並不是那麼重要——我對進入劍橋大學讀書更感興趣，而非拿自己和其他人作比較。」

興趣廣泛

入學後，費爾南德斯將和父親一起在劍橋租房居住，48歲的母親希爾德（Hilde Fernandez）則留在薩裏郡家中，逢周末和節假日前往劍橋團聚。

即將攻讀數學學位的費爾南德斯還計劃在大學拓寬自己的知識體系，繼續開發在英國文學方面的興趣。另外，他表示還將參加學校組織的觀鳥社團。

劍橋大學高級講師保羅·持瑞可博士（Dr. Paul Chirico）說，「菲茨威廉學院已經確實，阿倫·費爾南德斯已經達到了進入劍橋大學數學系需要具備的所有要求。錄取阿倫完全符合菲茨威廉學院錄取新生的標凖和程序，阿倫表現出的巨大的學習潛能受到了校方的一致認可。」

黎曼猜想

劍橋大學數學專業可謂世界上最難攻讀的專業之一。牛頓（Isaac Newton）和霍金（Stephen Hawking）均畢業於該校該專業。

早在5歲時，阿倫就顯現了自己的數學天分，當時他在數學預科考試中取得了最高分數。之後連續兩年他都參加了GCSE數學科目的考試，並於2003年拿到了高分A的好成績。

阿倫表示，他的理想是成為一名數學家，並希望自己有朝一日能破解和證明困擾數學界150多年的數學難題——黎曼猜想（Riemann hypothesis）。