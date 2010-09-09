卡梅伦丧父·钓鱼岛之争·维生素B

英國今天的各大報章都報道了英國首相卡梅倫趕赴法國探望病危的父親的消息，並配發了早些時候他們父子的一張照片。

《每日電訊報》報道說，上月剛剛喜得愛女的英國首相卡梅倫77歲的父親伊恩·卡梅倫因中風及心臟病在法國去世。他沒有能見到新出生的外孫女。

報道說，卡梅倫在早晨接到母親的電話，得知其父病危，便趕乘飛機去法國土倫，在父親離開人世間前不久，和哥哥、妹妹一起及時趕到了病床前。

《泰晤士報》報道，英國航空公司的BA8475商務客機為了卡梅倫，推遲45分鐘起飛去巴黎。抵達法國後，卡梅倫乘坐法國總統薩科奇提供的一架直升機趕到醫院。報道說，卡梅倫極為感激法國方面提供直升機。

《衛報》報道，卡梅倫的父親出生時就雙腿殘疾，忍受了多次疼痛的手術。儘管身患殘疾，但他卻成為了一名出色的股票經紀人。

報道說，卡梅倫曾說，父親在他眼裏是一位勇敢的英雄人物，自己在父親那裏學會了樂觀對待人生。在卡梅倫當選英國首相後，其父也為自己的兒子感到驕傲，並到唐寧街10號首相府看了兒子的新家。

釣魚島爭端

今天的英國《金融時報》國際版報道了中日兩國就釣魚島最新撞船事件的有關消息。

報道說，這一糾紛被視為東亞兩個強國之間危險的潛在爆發點。中國抗議者在日本駐北京大使館外舉行了一場小型示威，要求釋放被扣中國漁船船長，這個跡象顯示，上述糾紛有可能升級。

報道引述日本內閣官房長官仙穀由人表示，東京方面預期這起事件不會影響日中外交關係，兩國政府都在力求避免事態升級。

報道還說，在中國的互聯網論壇上，人們的討論相當低調。這些網上論壇往往是公眾辯論和表達民族主義情緒的場合，受到政府密切關注。

報道說，在領土主權要求方面的摩擦，將使日本民主黨政府與最重要鄰國改善關係的努力變得更為複雜。而對中國海軍力量崛起的擔憂在今年4月加劇。

北京胡同

今天的《每日電訊報》報道說，由於中國文化遺產保護者的強烈呼籲，北京鐘鼓樓地區的拆遷開發項目暫停。

報道說，3月份曾宣佈的「時間文化城」開發讓文物保護者們擔心，它將摧毀這一地區很多歷史可以上溯到明朝的胡同。

報道稱，中國的政府常常不關心拆遷破壞歷史遺產的問題，而這次，他們聽取了有關呼籲。北京的區政府官員說，已經擱置這個項目。

報道引述住在鐘鼓樓地區的英國商人約翰遜-希爾說，這件事是個轉折點，體現中國人現在開始關心保護他們自己的歷史。

維生素B

《獨立報》報道，英國科學家的一項研究發現，每天服用大劑量的維生素B能使已經出現老年癡呆症症狀的老年人大腦萎縮過程放慢50%。

報道引述牛津大學的科學家說，他們進行了兩年的臨床試驗，研究維生素B對醫學專家所稱的「輕度認知功能障礙「所產生的療效。這種疾病的主要症狀是喪失記憶力或語言能力。

報道說，英國目前大約有75萬人目前患有這種疾病，而2050年，這一數字會上升到170萬人。因此，這一發現給眾多病人帶來福音。