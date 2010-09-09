英国高等教育“两级分化”？

Image caption 英國教育出現兩極分化局面

由Universities UK發佈的報告顯示，由於越來越多的大學無法忍受金融危機帶來的巨大壓力，更多的學生最終將無法到大學校園學習，只能進行網絡遠程學習或者兼職上大學，這種狀況會帶來一系列嚴重後果。

報告指出，這樣一來，英國的高校系統將會出現兩個級別。這種「兩級分化」的局面必然會造成學生在社會層面上的階級分化。

在報告中，傑夫瑞·克羅斯克教授（Prof Geoffrey Crossick）表示，目前的高等教育模式是從過去的傳統模式延續而來。倫敦大學的校長也表示，這種模式無法自己自足，必然需要徹底的改革。

三思而行

他繼續說道，「如果大眾高等教育太過昂貴，無法滿足大眾的需要，那麼更加多樣化的新模式必然會出現。傳統的校園式研究類大學當然還會存在，但是為了滿足教育市場上更多學生的需求，包括遠程教學、小班教學、兼職學習，以及混合式課程在內的一系列新模式將應運而生。」

不過，他也表示，必須要考慮這些改革對社會流動性帶來的一系列後果，任何轉變與改革都需要三思而後行。

價錢不是標凖

克羅斯克教授還說，「這樣一來，社會分化的分水嶺不再是那些受過高等教育的和沒有受過高等教育的。而是在傳統大學裏受過全面的高等教育的和通過新興模式接受教育服務的。我們的社會和經濟需要這兩種受教育者，兩種學生都會獲益。」

他也坦言，大學教育的費用確實過高，但是他也警告說，不能用價錢作為衡量標凖。他表示，如果成本成為了左右我們做決定的因素，我們也許在未來會懊悔不已。