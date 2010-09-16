欧洲失业情况严重·教皇访英深陷争议

2010年9月16日

《獨立報》今天的頭版報道了英國以至歐洲各地的嚴重失業情況。在英國，申領失業救濟金人數突然上升，英國失業率達到7.8%。

在歐盟，2300萬人失業，情況日益嚴重。愛爾蘭的失業率已經達到13.6%。葡萄牙失業率是10.8%， 而西班牙有20.3%的工作人口失業。

該報說，八月份英國申領失業救濟的人數上升了2300，是去年12月以來的首次增長。

《獨立報》說，這個增長與金融城失業回落的預測背道而馳，也將讓政策制定者警覺。整體而言，根據國際勞工組織的數據，過去三個月英國的失業人數下降了8000，失業人數目前是247萬。

圖像加註文字， 英國失業人數激增

該報的評論探討了歐盟許多國家無法創造工作職位的原因。該報評論員說，歐洲保護勞工權益的法例妨礙了雇主創造新職位的意願和能力，而這方面比較弱的國家，例如英國，就沒有那麼礙手礙腳了。

此外，中層職位都可以外包到海外，例如中國和印度，加劇了失業情況。還有就是經濟衰退，德國、瑞典等國家處理得比較好，但是對某些國家卻是一場災難，例如西班牙的失業率達到20%。雖然歐盟整體經濟在近幾個月有所增長，但是說經濟復蘇則並不穩當。

經濟衰退

《金融時報》的頭條新聞報道，英格蘭銀行行長默文·金支持英國聯合政府降低公共開支政策。他說，政府借貸是「明顯不能持續的」，任何政府必須有「清晰及可靠」的減少赤字計劃。

該報說，雖然默文·金堅持說英格蘭銀行可以向經濟系統注入更多資金以抵消經濟疲軟重臨，但是他也首次承認英蘭銀行的錯失，是造成經濟危機的部分原因。他承認金融界和政策制定者需要為危機及衰退負責。他說：「我們讓它變得更差。」

《泰晤士報》報道，英國聯合政府副首相剋萊格說，窮人需要接受福利削減這個事實。

報道說，克萊格不理會本身的政黨政策，贊成大幅度削減福利開支並且說國家不能「因為他們的困難而加以補償」。

他在本身的自由民主黨黨大會前夕，在《泰晤士報》發表文章說，計劃中的改變將會讓一些人有所損失，但是他促請黨內人士不要忘記該黨的一大目標是讓人們找到工作。

他說，公平社會不是由中央政府簡單地把金錢從一群人轉給另一群人。福利政策需要成為改變人們狀況的一種機制，把人們生活變得更美好，但不是由政府寫一張大支票給窮人，來解決他們的困境。

《泰晤士報》說，他的這個說法偏離了該黨作為反對黨時候的立場，當時該黨堅持增加福利是邁向公平的最佳途徑。

教宗訪英

《衛報》報道說，羅馬天主教教宗訪英，陷入了新的爭論。這個爭論是他的助理人員的言論所造成的。

報道說，教宗助理卡斯珀樞機主教說英國像第三世界國家之後，他取消了參加教宗的行程。

卡斯珀在取消行程之前，曾在接受德國一家雜誌採訪時批評英國「新無神論氣勢洶洶」讓英國淪為「第三世界國家」。

他說，當你降落在希思羅機場時，你有時會覺得自己是到了一個第三世界國家。

《泰晤士報》援引梵蒂岡官員說，第三世界這個言論並非有意「輕慢」，而是說英國是個多元文化社會。

另一方面，《每日電訊報》報道，在教宗訪英前夕，保守黨黨主席瓦爾西女男爵說，新政府期望宗教團體在英國發揮更大和更重要作用，包括提供公共服務。她說，我們將在英國人心中恢復信仰。

中國的博克呼聲

《國際先驅論壇報》的專欄作家弗裏曼發表文章，談論中國的博客情況。

弗裏曼說，雖然中國政府高層實行韜光養晦政策，不願得罪周邊國家和美國，但是來自退休將領和急躁博客的聲音，高呼未來屬於我們的呼聲給中國政府越來越大壓力。

他說，估計中國有七千萬博客，在有民族主義傾向的博客的不斷壓力下，中國政府趨於自信。他又說，在缺乏民主選舉的地方，博客實際上成為了人民的喉舌。

弗裏曼說，中國的博客群一代經過中國政府的不斷教育稱西方世界壓制中國之後，現在有了自己的話筒，把願意妥協的中國官員斥為「親美」或「叛徒」。

中國勞工關注權益

《國際先驅論壇報》援引《中國日報》的報道說，因為全球金融危機，中國法院忙於處理激增的勞工糾紛。

報道說，此外，中國政府尋求改善勞工的工作環境和讓工人更關注本身權益，也造成更多勞工爭議。