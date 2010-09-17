教皇访问伦敦 警方破获攻击图谋

Image caption 倫敦天主教學校學童歡迎教宗到來

在羅馬天主教宗本篤16世訪問英國的第二天，英國倫敦大都市警察逮捕了5名對教宗構成潛在威脅的嫌疑人，他們被懷疑凖備在教宗本篤16世訪問倫敦時發起攻擊。

大批倫敦天主教學校的兒童在教宗來訪時歡呼，歌唱，並獻上禮物。教宗對學校的老師說，要給孩子一個值得信賴、安全的環境。

這是近日來教宗本篤16世第二次提及天主教會發生的性虐待醜聞，他承認羅馬天主教會沒有能夠及時採取果斷措施，從相關的教會撤去虐待兒童的神父。

共同布道

教宗本篤16世周五在倫敦會見坎特伯雷大主教羅恩·道格拉斯·威廉姆斯博士，並在西敏寺教堂舉行聯合禱告。

本篤16世周五的主要活動是下午在新敏寺大廳對英國政界、商界和文化界人士發表講話。他在講話中會強調建立信仰對制定改革政策的必要性。

周五上午本篤16世在聖瑪麗大學學院對天主教的教育人士說，他們的作用對教育年輕人成為有信仰，負責任的公民非常重要。不過他提醒他們說，必須要確保兒童和年輕人有安全的環境。

公眾不滿

在英國的民調顯示，許多公眾對本篤16世處理性虐待醜聞的方式不滿，英國的天主教徒幾乎同其他公眾一樣對教宗持批評態度。

教宗對英國為期4天的訪問一直受性虐待醜聞影響。許多人還反對教宗本篤16世的許多政策。另外，世俗的公眾對教宗來訪則顯得漠不關心。

天主教徒在英國僅佔人口的10%。直到19世紀初期英國的天主教徒一直受到嚴厲的迫害和歧視，有人甚至因為天主教信仰而被殺死。

英國在16世紀亨利八世的時候同羅馬教廷斷絕關係，因為當時的羅馬教廷拒絕承認亨利八世廢除婚約。