《迷失》粉丝挑战观看极限

Image caption 美劇《迷失》粉絲於上周一開始了為期4天的迷失馬拉松之旅。

大約100名美國電視劇《迷失》（Lost）的粉絲於上周一在倫敦查爾斯王子電影院（Prince Charles Cinema）開始了為期4天的迷失馬拉松之旅。

他們挑戰的是觀看121集接連不斷播放的美劇《迷失》。

100多名美劇迷帶著睡袋和枕頭於上周一聚集在位於倫敦萊斯特廣場（Leceister Sq.）的查爾斯王子電影院。當周五早晨最後一集《迷失》上演時，只有21位鐵桿粉絲還堅守在影院。

不過電影院也不是那麼「不近人情」，每四個小時之間觀眾可以做短暫休息，醫護人員也一直在場，以防任何突發情況。

來自切斯特（Chester）的多娜·拉雷克（Donna Lalek）今年28歲，她是為數不多的「扛到」最後的粉絲之一。

Image caption 多娜說"幾天以來她已經沒有了時間概念"。

她告訴BBC的記者說，「我感覺非常好——仍然很享受這部劇集。大部分人一直都被劇情牢牢吸引——有些觀眾可能開始累了，但是每個人都很High！」

多娜是一位銀行行政人員，她專門利用一周的假期來參加這個活動。

她補充說，「在看《迷失》之前，我自己很正常，從來沒有做過這種瘋狂的事情——很多朋友都覺得我瘋了。」

不過多娜也透露說，在劇集播放的時候，她也抓緊時間小睡了幾次。幾天以來她已經沒有了時間概念，不分黑夜白晝，生物鐘完全打亂。

這項放映馬拉松活動是為了配合本周《迷失》最後一季的DVD發行。美劇《迷失》已於今年5月底畫上終止符，全劇共121集，分為六季。