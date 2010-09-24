小心现代科技成为路上杀手

Image caption 發短信、聽MP3分散注意力，成為致命交通事故的隱患。

發短信、聽MP3分散注意力，成為致命交通事故的隱患。

駕車的司機、路上的行人或騎車者，使用手機或帶著耳機聽mp3分散注意力，導致一系列致命的交通事故，引起英國交通安全部門和活動人士的擔憂。

統計顯示，年輕司機死於交通事故的人數高於15年前，而15-24歲的青少年死於交通事故的可能性，超過了被刀刺死、受虐待或遺棄而死。

道路交通安全活動人士說，新的交通安全教育應該特別注重提醒青少年騎車、過馬路或十字路口時，帶著耳機聽mp3或擺弄手裏的電子玩意的危險。

電子玩意分散注意力

英國自2003年起，司機駕車時使用手持移動電話已經被列為非法，但安全活動人士說，擺弄現代電子產品分散注意力，對行人和其他道路使用者的影響，卻沒有適當的研究。

道路安全活動人士，牛津郡法醫加基納說：「交通事故是造成英國青少年死亡的第一殺手，從我們的觀察和青少年的經歷看，現代電子產品造成的精力分散是一個重要因素，我們呼籲政府要認識到，現代生活方式是導致這一可怕結果的原因之一。」

對剛拿到駕照的年輕司機加以限制

在倫敦參加2010安全年大會的代表們還呼籲引入新規定，對剛考過駕照的年輕司機加以嚴格限制，比如禁止夜間單獨駕車等。

在澳大利亞、新西蘭、加拿大和美國的部分州，已經引入了一種叫「畢業司機分級管理制度」（graduated driving licensing, GDL），在兩年的「過渡期」裏，剛考上駕照的年輕司機不能夜間單獨駕車、沒有成年人同行，不能載同齡乘客、酒後不許開車等等。

由世界衛生組織和利物浦約翰·莫斯大學（Liverpool John Moores University）聯合召開的大會上，代表們呼籲英國引入類似的制度。

統計顯示，自90年代以來，英國道路交通事故整體的傷亡率下降了三分之一，但16-19歲的司機中，死於交通事故的比率卻比15年前上升了16%。