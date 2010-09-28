工党新领袖•朝鲜接班人

2010年9月28日

英國各大報紙繼續重點報道工黨新領袖埃德·米利班德和工黨政治前途。

埃德·米利班德將在星期一發表當選工黨領袖後的第一次演講，每份報紙都事先披露了一些內容。

《衛報》指出，埃德將與過去的工黨領導人劃清界線，以顯示出其領導團隊將實行「新一代、不同於過去的做事方法。」

《獨立報》在內頁標題中說：埃德首先擊敗了哥哥，現在又推翻他的前上司—布朗。

《獨立報》報道，一些布萊爾的親信對於埃德宣佈「新工黨時代已經終結」感到憤怒。

《泰晤士報》在頭版報道說，雖然埃德將在今天的工黨大會上證明選擇他出任黨魁是正確的，不過選民卻支持他的哥哥。

圖像加註文字， 埃德•米利班德需要確立在工黨的領導地位。

該報進行的民意調查顯示，53%的受訪者認為哥哥戴維能夠勝任首相職務，認為埃德可以擔當首相重任的只有36%。

《泰晤士報》指出，上述結果將對這位新工黨領袖帶來更大的壓力。

《每日電訊報》報道，雖然戴維落敗後全力支持弟弟做黨魁，但哥哥將會退出工黨政治的最前線。

戴維在星期天的演講中，並沒有明確接受埃德擔任影子內閣職務的邀請。

《獨立報》披露，在輸給弟弟之後，戴維的妻子感情衝動，淚流滿面。

《衛報》報道說，前工黨政府的財相達林在工黨會議上警告說，除非埃德能夠拿出切實可行的削減財政開支政策，否則選民不會垂青他。

朝鮮接班人

朝鮮權力高層人事變動，成為英國很多報紙的國際新聞頭條。

《泰晤士報》指出，「敬愛的領袖」的親屬進一步接近權力，為繼承埋下種子。

該報一篇文章分析毫無政治經驗、才27、8歲的金正銀如何能夠領導這個飽受飢荒困擾、搖搖欲墜的國家。

文章認為，正如過去很多王朝的年輕王子一樣，金正銀也仰賴於一名攝政的保護，這個人就是金正日的妹妹金敬姬。

圖像加註文字， 金正日妹妹金敬姬和親信崔龍海：輔助金正銀？（資料圖片）

《泰晤士報》指出，雖然金正銀將從表面上看是國家的領袖，不過朝鮮的真正政治權力卻掌握在金敬姬的丈夫張成澤手中。

《衛報》引述分析人士指出，目前還不清楚金正日一旦死後，金正銀是否能夠接替父親領導國家。金正銀此刻可以說是處於「試用期」。

英國的朝鮮問題專家史密斯教授認為，這次的人事任免並不代表著真正的權力交接，但卻是讓金正銀進一步走向舞台。

對於金正日的妹妹金敬姬也被任命為大將，史密斯表示，這是為了幫助她的丈夫張成澤進入權力核心。

《金融時報》的標題說：金正日的第三子將領導朝鮮。

美國國務院高級官員坎貝爾向《金融時報》表示，華盛頓正密切注視平壤的動態。

坎貝爾說，美國將與該地區各方聯繫，評估事態發展背後的意義。目前還很難說清楚朝鮮領導層的情況。

新加坡在華養豬

《國際先驅論壇報》報道，地少人多的新加坡，希望在中國東北地區建立大型養豬場，以助解決獅城的糧食短缺問題。

其中一家新加坡公司已經宣佈與吉林合資建立面積1450平方公里的養豬場。