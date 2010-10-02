简讯：英国授予德伊鲁派宗教地位

英國正式承認起源早於基督教的德魯伊教（Druid）為一種宗教信仰，使之成為第一個獲得宗教地位的民間信仰。

英國慈善委員會的這個決定意味著德魯伊教因此可以和其它慈善宗教組織一樣享有稅收減免。分析人士指出，在傳統基督教信仰下滑和環保主義流行的的背景下，崇尚和諧的德魯伊教在英國有復興之勢。

德魯伊教是公元前後歐洲凱爾特人的宗教，該教崇拜自然，以橡樹為神樹。後被羅馬帝國消滅，成為相對於主流基督教信仰的「異教」。

英國著名的巨石陣據說就是德魯伊教的祭祀場所。