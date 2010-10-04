英国男子奸杀外甥女被判终生监禁

Image caption 迪婭在4月3日遭到麥敦的姦殺。

一名謀殺了自己12歲甥女的英國男子被判終生監禁。

麥敦沉溺於強姦、毆打折磨以及虐童等網絡色情內容。他以替他看孩子的名義誘使外甥女前往他在北曼徹斯特的家中，然後下藥把她麻醉並最終將其殺害。

法庭得知，麥敦自己打電話給警方，而且在警察到達時，他表現出「可怕的冷靜」。

37歲的麥敦承認強姦和謀殺罪名，法庭判決他永遠不可以申請假釋。

「模仿色情片」

在法庭上，檢控方指出，麥敦沉溺於從網上下載的暴力色情片以及虐童的照片。

曼城警方在他的電腦中找到了數百張此類照片。

警方稱，麥敦模仿了自己存檔中一些色情片的場面。

麥敦被指在四月三日下午兩點十七分打電話給自己的姐姐，要求自己的外甥女迪婭前往他的家中替他看孩子，迪婭在將近三點到達，45分鐘之內便被殺身亡。

驗屍報告顯示，迪婭腹部被刺，並有多處內傷。

麥敦事後對警方說，他的腦中「有兩個聲音——一個好的和一個壞的」，但是他也承認自己姦殺了迪婭。

迪婭的母親以及其他家人也在法庭上出現。她通過警方發表聲明說，「當這個噩夢發生的時候，我已經心死。」

她還說，「我的心已經破碎而且永遠不會彌合。現在所剩的就只有一個空洞。對於我來說，這個噩夢永遠都不會停止。但是現在已經依法判決，至少迪婭可以安息。」