丘吉尔荣登英国专辑排行榜

Image caption 丘吉爾二戰期間的經典演講被收錄在最新上榜的專輯中。

英國前首相溫斯頓·丘吉爾成為有史以來首位登上英國流行音樂專輯排行榜的英國首相,同時也是上榜年齡最大的一位。

英國皇家空軍中央樂隊(RAF」s Central Band)為紀念不列顛之戰(Battle of Britain)七十週年而錄製的音樂專輯《直衝雲霄》(Reach For The Skies)發行第一周,便登上英國專輯排行榜第四,從而使這位出生於136年前的英國二戰靈魂人物成為第一位進入英國排行榜的首相。

精彩演講

這張專輯內將丘吉爾在1940年期間的數段激昂演講編輯在音樂裏。正是丘吉爾的演講片段使得該專輯的銷量一躍超過其他大碟,其中不乏一些流行音樂界和搖滾界的傳奇人物,比如埃裏克·克萊普頓(Eric Clapton)、大衛·鮑伊(David Bowie)、尼爾·揚(Neil Young)等。

英國流行音樂榜公司(Official Charts Company)管理總監馬丁·塔爾博特(Martin Talbot)說:「能在充滿了貓王(Elvis)、麥當娜及甲殼蟲樂隊的榜單上加入溫斯頓·丘吉爾的名字,的確是一件很棒的事。」

不列顛之戰是二戰期間英德兩軍在英倫三島上空進行的世界上規模最大的一次空戰,這次戰役被稱作英國歷史上最偉大的勝利之一,而丘吉爾的演講被看作是激勵英國皇家空軍此戰勝利的重要因素。

英國大批民眾通過購買專輯的形式向皇家空軍表示支持,並為他們在戰時所做出的犧牲與努力表達最深的敬意。