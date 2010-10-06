英首相呼吁全国团结共渡财政难关

Image caption 卡梅倫：英國需要全體人民共同面對困難時刻。

在保守黨年會閉幕講話中，英國首相卡梅倫呼籲英國人民上下團結一致，為國家利益共渡財政難關。

由於英國政府有意大幅裁減預算和社會福利，因此他號召英國人民「站起來」，儘自己的一份力量。

卡梅倫說，將來大家都可以享受到現在犧牲所帶來的成果。

他表示，希望英國能夠找回自信，面對包括縮減預算以彌補財政赤字在內的種種挑戰。

除舊迎新

除了承諾讓人民掌握更多的決定權之外，卡梅倫指責前任工黨政府是「安於現狀」，而保守黨則是「打破舊體制，把權力從政府、政治人物以及國家的手上交還給社會」。

但是包括反對黨—工黨在內批評人士則說，這是執政的保守黨試圖掩蓋裁減福利。

卡梅倫也為政府裁減支出辯護說，他也希望有比較簡單的做法，但是現實是「除此之外，別無其它良方」。

英國將在10月底公布如何裁減政府預算的方案，許多政府部門的預算裁減幅度可能高達25%。