Image caption 鴻剛在安源煤礦與礦工合影。

困在地下69天的智利礦工終於營救出來，不知看到他們與家人歡聚的場面是否也讓你想到要挖一挖自己與礦工緣分？

我從很小就知道，如果沒有礦工，我的存在就會很成問題。

這不是存在主義的哲理推想或物質生存的問題，而是簡單的生理現實。

因為要不是父親1930年代在紐約上大學時正好碰到美國肯塔基州哈蘭縣（Harlan County, Kentucky）那次著名的煤礦罷工，沒有因為前往那裏見到工人的生活和他們同礦主的流血對峙從而改變他對世界的看法，最終把他引到中國的一系列事情便說不定根本不會發生。

那我又何恃而來呢？

艱辛

我自己最早見到礦工勞作，是7、8歲的時候。那時，我們一家人周末常去北京西山碧雲寺附近的山林野餐，途中要經過一個小石灰礦。

礦井設施簡陋，而且任何一個時候只見過幾個人出入，想到當時的社會，這大概是隊辦（即村辦）的企業，為社員們掙點額外收入。

那時看到礦工曲身從矮矮的井口走出，身後用繩子拖著堆得滿滿的一筐筐石灰，他們步步艱辛的場景讓我一直難忘。

兩種現實

Image caption 困在井下兩個多月後即將從井下救出時的智利礦工滿臉喜悅。

我對他們的狀況同情但不解，因為這種場景與課本和報章裏繪製的工人農民光榮幸福的勞動生活實在有些距離。

後來，我逐漸琢磨出現實與理想之間就是存在差距。

相隔一些年後我還學得，課本和報章寫的是典型，是用來激勵人的理想之作，包含作者的主觀願望，可謂規範性（normative）的現實，這與原本的現實多少有些距離。

父母當時的解釋比這直白。中國農村目前仍然貧困，生活艱苦，勞動條件差，但無論如何那些農民工還是為改善自己的生活而勞動，同哈蘭縣那些替資本家賣力的罷工工人不可同日而語。

聖地

十幾歲時，我得到機會首次走進一個正規的礦井，就是江西萍鄉的安源煤礦，參觀文革年代人人皆知的中國工人運動興起的革命聖地。文首的圖片就是我和哥哥當年在井口與礦工的留影（我是左邊偏高的那個）。

我們參觀時的安源是樣板礦井，設施無疑算先進，條件相對安全。

不過記得走在地道裏聽見氣閥颼颼的放氣還是讓我十分緊張，擔心是電影裏見到過的危險的瓦斯洩漏事件，儘管帶路人再三安撫，告訴我這只是壓縮氣開門關門的正常聲音，我怎麼也壓不住心中的恐懼。

除了留影，我們也曾短時間體驗了一下拿起風鑽和鐵杴的辛苦，之後還到礦工的浴池去洗澡，並聽了兩位七、八十歲退休老礦工憶苦思甜，講述當年生活的困苦和罷工的場景。

歌曲

少年時代父母長年積累的大摞唱片伴隨我成長，當中有好幾張是美國「紡織工」（The Weavers）民歌組合的碟子，收錄的歌曲包括樂隊收集或編創的礦工民歌。

這些有的唱出礦工生活的艱辛和情趣，有的唱出礦難的蹂躪和家人的悲痛，也有幾首是當年哈蘭縣礦工罷工的歌曲。

年輕有為

Image caption 電影裏的比利·艾略特（Jamie Bell飾）堅持學舞，最終克服了成見，獲得父兄的認可和支持。

20來歲遷居倫敦，我曾和幾個學生分租一套房子。他們當中有兩個人來自約克郡的礦工家庭，都是家裏第一代上大學的人，對自己的背景非常驕傲。

其中有一位叫安迪的得知我想學歷史，便極力鼓動我鑽研19世紀社會史，這自然躲不開煤礦業的發展和勞工爭取改善條件的鬥爭。

我記得臨近A Level歷史考試時安迪曾借給我自己先前寫的論文作參考，評述那些事情。現在細節模糊，人物的名字也叫不上來，不過他筆下的每個英雄人物名字前面都有個前綴，寫著「年輕的xxx」，卻給我留下了深刻印象。

礦工同志

80年代中期我剛剛進入廣播行業，英國持續了一年的煤礦工人罷工爆發，成為經常報道的內容。你若看過後來也編成音樂劇的電影《比利·艾略特》（Billy Elliot），便會多少知道當時的情形。

那個也被譯成《舞動人生》、《芭蕾之夢》或《跳出我天地》的故事講述的是約克郡罷工礦工家庭的小男孩奮鬥實現自己跳芭蕾舞夢想的事情。

略知英國文化的人恐怕都會認定礦工的文化是崇尚響當當的硬漢子的文化，哪裏容得自家孩子去學常人視為女裏女氣的芭蕾舞？在礦工家庭裏這必要經歷一番鬥爭。

離奇？

不過電影的情節並未讓我覺得太離奇，因為更離奇的事情在當時的現實生活中已經發生。

罷工那年，我的一個積極投身爭取同性戀權益的的朋友約了一伙朋友，帶著「同志解放」的旗幟去礦鄉聲援罷工。

我以為他們自討沒趣，不挨打至少也會挨罵，誰知到了第二年倫敦的同志遊行卻讓我親眼看見威爾士礦工工會的錦旗加入遊行行列，作為回報，礦工和家屬居然來到倫敦，來聲援同性戀的遊行了。

我本以為自己見識不算太少，但那些礦工讓我意識到天外還真能有天。

或者這裏也許應該說，巷外還有巷？

（鴻岡 2010年10月14日）