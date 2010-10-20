英伦随笔：教孩子不赌博

Image caption 華埠變賭埠？

不久前，在大陸的朋友來電話說，孩子要到英國來留學了，當媽的吃不下飯、睡不著覺。

我說，我當年不也是一個人出來的？你瞎操什麼心？她說，擔心孩子的生活自理能力；更擔心面對異性、毒品的誘惑、又突然沒有了束縛，孩子的自控能力。

老友後面說的一番話讓我頗感吃驚，「聽說倫敦的唐人街到處都是賭場，賭場裏到處都是中國人。孩子常去，會不會染上賭癮」？

「咱們從來也沒有給過孩子這方面的教育」？

華埠變賭埠？

這還真值得我好好想想。

倫敦唐人街的周圍，賭場、博採店確實三步一崗、五步一哨。上個月，華文媒體還廣泛報道了英國華人社區呼籲唐人街所在區政府凍結在華埠附近發放新的賭博場所經營牌照，以保持均衡的社區發展和健康的唐人街風貌。

華文媒體甚至打出「華埠要變賭埠」的駭人標題。但遺憾的是，抗議的聲音似乎沒有引起主流媒體的關照。

但願老友沒有看到這類報道。否則，想想孩子常常在「賭埠」購物吃飯、約會朋友，豈不更是睡不著覺？

「眼鏡蛇行動」

無獨有偶，也就在和朋友通電話的當天，看到這樣一則新聞。

10月1日，蘇格蘭「洛錫安和保德斯」（Lothian and Borders）警署發動代號「眼鏡蛇」的搜繳活動，查處當地咖啡館、魚條店、出租車行等非法安裝的老虎機。去了九家商店，發現其中六家有老虎機。

Image caption 眼鏡蛇行動查處青少年出沒場所的賭博機

行動中，警方總計繳獲七台各類賭博機。

警署負責人明確表示，眼鏡蛇的目的正是要鏟除那些安裝在青少年經常出沒的場所的賭博機，保護「最容易受傷害」的人群。

問題賭客

9月底，英國一家為賭徒提供諮詢服務、實際幫助和治療的慈善機構GamCare發表了一份名為「預防青少年賭博」的報告，敦促學校和父母加倍努力，向青少年宣講賭博的危害。

報告指出，在12-15歲的青少年中，大約有2%、相當於六萬名「問題賭客」。這些孩子每周至少賭博一次，其中一些人賭癮嚴重，逃學去下注。

報告說，雖然絕大多數父母會預防孩子吸毒，60%會限制孩子飲酒，但是，只有5%的父母會勸誡孩子不要賭博。

另外，現在學校的教學大綱中沒有包括任何賭博危險的內容；從國家層面來講，也沒有專門治理青少年賭博問題的對策。

Image caption 賭博的成癮性和吸毒、酗酒一樣嚴重。

GamCare認為，應該把賭博教育和酗酒、吸毒、安全性生活、抽煙的教育提到同等高度來看待。賭博的成癮性和酗酒、毒品不相上下，學校教育大綱必須把賭博的危害包括進去，父母必須和孩子坦誠對話。

他們已經開始著手編纂材料，供學校、青少年活動中心和父母使用。

賭徒心聲

小李（Lee）從十幾歲開始賭博。開始時不過是拿幾塊錢和哥們兒賭足球比賽，根本沒當回事。開始贏錢了，漸漸就成了一個擺脫不開的習慣。

「一旦上了癮，生活中的下一步永遠是下注」。

小李每天起床第一件事就是上網賭博，有時候一次就投下幾千英鎊。輸光了，就從單位偷錢。「每輸一大筆錢，立刻覺得肝腸寸斷，但10分鐘後，就想著怎麼撈回來」。

小李說，最終，他的面前只有三條路，自殺、自首、逃跑。他選擇了自首。

小李現在已經戒了賭，他同意，青少年確實需要更多有關賭博的警告，才不至於落到與他同樣的下場。他說，賭博，是最難治的癮之一，因為它是無形的。「不看銀行帳單，沒有人知道你是否賭博。

「任何人都可能染上賭癮。人人都說我很聰明、受過良好教育，但我還不是染上了賭癮？」

賭贏了也是輸

Image caption 電視上、互聯網上賭博廣告頻繁出現。

學校教育、家長勸誡，固然重要。但是，去年中，賭博監督機構「全國賭博委員會」調查發現，100家博採店中，98家都向未成年人（18歲以下）敞開大門。不及格率達到98%，我難免會問了，博彩業的責任心哪去了？

每次開電腦，都能看到網上紙牌的廣告；每次直播足球，中場都穿插賭球廣告； 六合彩發行公司說買彩票「幫助您實現夢想」；電視廣告把賓果稱作「全家共娛共樂」的消遣；這樣的狂轟濫炸、瘋狂引誘，孩子又怎麼抵禦？

炒股是賭，期貨也是賭；金融城內賭得你死我活，賭出了一場金融危機。大人的心態，是否也在潛移默化地影響下一代？

業界要自查、廣告要負責、執法要有力度、大人要更誠信，孩子才能有希望。

和老友通話時我給她吃寬心丸，「我們上學的時候不也沒學過賭博的害處嗎？我在倫敦這麼多年，唐人街經常過，不也沒成了賭徒嗎」？

朋友說了，我們上學的時候，除了麻將，誰見過賭場？你來倫敦的時候，都20好幾了，應該有點兒判斷水平。

嗯。剛來英國時，曾有朋友勸誡，賭博，輸了是輸，贏了也是輸。不賭，才是贏。

（蘇平 2010年10月19日 倫敦）