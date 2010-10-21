彩票破纪录 大奖已领走

英國史上最高的彩票中獎金額——1.13億英鎊，已被幸運中獎人領走。

英國國家彩票經營商卡梅洛特公司(Camelot)宣佈，在開獎兩周後，公司已付這筆巨款，並稱獲獎彩票已得到確認和核實，但是Camelot並未進一步透露信息。

一位發言人稱，得獎人現在還在考慮要不要將這一消息公開，昭告天下。

此項大獎金額也是歐洲知名博彩項目「歐洲百萬(Euromillions)」有史以來最高的，打破了在2009年5月在西班牙中的1.11億英鎊這一紀錄。

榮登富豪榜

從周二起，Camelot宣佈公司已經收到了超過1000條聲稱丟失了1.13億英鎊中獎彩票的信息。

引據《星期日泰晤士報》的數據，如果獲獎人系個人而非集體購買，此人將成為英國第589名最富裕人士。

自從國家彩票在1994年開始發行，英國一共因此誕生了2400名中獎的百萬富翁。

之前在英國中最高金額彩票獎的是今年五月匿名領走的844萬英鎊。

在之前，已經曝光的Nigel Pages和Justine Laycock夫婦領到560萬英鎊，破了當時的紀錄。

這幾次中大獎的「歐洲百萬」彩票在九個國家銷售——英國、法國、西班牙、奧地利、盧森堡、愛爾蘭、葡萄牙和瑞士。每周這些國家的彩票購買者都等著開獎的那一刻，希望自己也能分到一勺幸運之羹。