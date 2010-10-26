英剧梅林传奇回归将拍第四季

Image caption 《梅林傳奇》拍攝打鬥場景時的工作照。

英劇《梅林傳奇》（Merlin）不僅在英國紅遍大街小巷，在中國也受到了廣大英美劇迷們的追捧，在各大劇集網站上的下載率都一直名列前茅。

中國中央電視台前不久也引進了該劇，以譯製片的形式中文配音播出。不僅僅是在中國，《梅林傳奇》已經被多達180個國家的電視台購買，並在當地播出了。

《梅林傳奇》在英國本土是在每周六晚上播出的，主打家庭檔，屬於老少咸宜闔家歡樂型的劇集。

眼下正在播出的第三季還有一個月左右就要結束了，BBC電視一台已經做出承諾：「梅林傳奇絕對不會斷檔，明年三月第四季就會開拍。」

英國電視廣播公司戲劇部掌管撥款大權的負責人自信的說：「《梅林傳奇》現在和X-Factor打擂台，可以說是表現優秀毫不遜色。」

《梅林傳奇》

《梅林傳奇》由BBC英國電視廣播公司製作，是根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編而成的。與傳說不同的是，電視劇中的梅林不再是白髮老者，而是一位英俊少年。

隨著劇情的展開，傳說中的圓桌騎士、湖中精靈，飛龍、魔獸人、女巫、靈獸等角色也將一一登場。