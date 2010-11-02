腾龙说事：拥有一片自己的林地

Image caption 仲秋的森林，色彩張狂得猶如畫家的調色板打翻在地。

炒股套牢，存錢貶值。或許該買下一塊林地，精神物質雙豐收。

野蚝菇乳嫩滑爽，入口即化；野板慄沙甜細膩，回味纏綿。野蘑菇栗子與另一野味雉雞燉在一起…啊，此物只應天上有！

這倒不是神仙的食譜，而是周末去倫敦東郊的Epping 森林健步時順手撿來的大自然的恩賜。

我愛在林地漫步，而一年四季中，尤愛仲秋的森林。

色香味俱全

仲秋的森林，樹葉飄落得恰到好處。一半散臥在樹下，一半婆娑在枝頭。太陽透過疏密有致的空隙，撒下縷縷金線，織入地毯般的落葉中。

仲秋的森林，色彩張狂得猶如畫家的調色板打翻在地。從淡黃到鵝黃，從粉紅到朱紅，從草綠到墨綠，一片不經意的燦爛，一份無雕飾的絢麗。

仲秋的森林，林深似海。風過枝頭，濤聲陣陣，走在落葉枯枝上，沙沙作響，猶如漫步沙灘。沉積的落葉彌漫著腐敗的幽香，滿地的蘚苔散發著清辛的潮氣，深吸一口，沁人心脾。

Image caption 森林裏蘑菇遍地，但我有100%信心能確認的，是蚝菇。

仲秋的森林，是收獲的季節。秋雨後的蘑菇木耳，霜打前的各色漿果，還有栗子、榛子、核桃等各類堅果。僅Epping 森林就有蘑菇上百種，其中可食用的有十幾種，但我有100%信心確認的只有蚝菇（oyster mushroom）一種，所以雖然懷揣著採蘑菇的執照，也只能望著滿地的蘑菇流口水。

如果你有特別的狩獵執照，雉雞（pheasant）、野兔、甚至麋鹿都是野味。但狩獵的季節、地點有嚴格的規定，絕大多數英國人只是觀賞，絕不會碰這些動物一指頭的。入鄉隨俗，周末砂鍋裏燉的雉雞是農民集市上買的。

平民的特權享受

但最珍貴無價的，是英國林地遍布，且人人可以享受。

無論是像Epping 森林這樣的千年老林，還是人工種植的片片新綠，在英國任何地方，出門不用太費勁就能遇上一片林地。倫敦人坐中央線地鐵，就能直插Epping 森林腹地。倫敦四周的林地還有很多，且各有特色。

國家公園、自然保護區自不必說，即便是私人領地，只要有（而且基本都有）自古留下的公共小道（public footpath），你就可以自由的在森林中穿行。換上靴子，背上幹糧，一冊勘查地圖（Ordnance Survey map）在手，把身心交給林海。

每一次在林地徜徉，我都為能有這樣的享受而感動。

片片新綠

Image caption 最珍貴無價的，是英國林地遍布，且人人可以享受。

考古學家相信，史前的英倫島，60%以上被森林覆蓋。自中世紀起，森林面積開始被農牧業的發展所蠶食。到了英國艦隊揚帆遠航，創建日不落帝國的時代，伐木造船、燒炭使得森林面積急劇縮減。到第一次世界大戰前，英國的森林面積降到了最低點，還不到5%。

20世紀以來，英國的林地面積逐步回升，尤其近20年，速度明顯加快。聯合國糧農組織剛剛公布的調查報告顯示，英國現有的林地面積有近9千平方英里，佔自然面積的近12%，是自1750年以來的最高峰。

除了對已有林地的嚴格保護外，大規模人工種植新林木是英國林地不斷擴大的主要驅動力。植樹造林，除了像森林委員會（Forestry Commission）這樣的政府機構調度組織外，更重要的，是個人投資的直接介入。

聯合國委托英國森林委員會所作的調查顯示，過去15年中，英國個人擁有的林地增長了22%，已經佔到了英國總林地面積的近一半。

個人擁有林地成為潮流，主要有兩類人在推波助瀾。一類是「綠色戰士」，買下一塊地，種植英國原生樹種，或購買現有的林地，身體力行保護環境。 比如，英國詩人丹尼斯（Felix Dennis）在華威郡（Warwickshire）買下1千英畝土地，用了10年的時間，種下了60萬棵樹。丹尼斯仍然植樹不止，誓言要造出英格蘭最大的一片森林。

種下搖錢樹

另一類人購買林地是作為長線保值投資。我粗略作了一個市場調查，上市出售的林地，價格按地區、林地樹木的生長年齡等差異很大，從5百英鎊到5千英鎊一英畝不等。倫敦周圍地區林地最貴，平均要1萬英鎊左右1 英畝。

Image caption 擁有一塊自己的林地，托住一個夢。

購買林地相比買房地產要容易多了。沒有上下家的連鎖，不用交印花稅、地方政府稅。 出售林地木材的收入免交所得稅，林地增值免交增值稅。林地擁有兩年以上，就可以免去遺產繼承稅。

英國目前每年生產木材大約850萬噸，價值3千4百萬英鎊，只佔所需的15%左右。專家預測，隨著政府實現可再生能源的指標壓力，木材需求量在未來15年中將增加50%。

相比動蕩的股市，投資林地成了一些人眼裏新的hedge-fund（對衝基金）。

一片屬於自己的綠色

擁有一片自己的林地？這個念頭讓我心裏癢癢的難受。心動不如行動，上網查了一下，林地代理商很多，基本上都是做批發零售，即經銷商買下一大塊林地，再分割成三五英畝的小塊出售。

買下林地幹什麼，經銷商建議也很多，環保、投資、娛樂。不過，我可能屬於另類。為環保我沒有那麼高的覺悟，為投資我沒有那個閒錢，更勞不起那個神。

我要是有一片自己的林地，什麼都不做，就看著樹木瘋長。夏日映樹冠，冬月冷枝頭，春雨催嫩芽，秋風掃落葉。

一塊林地，托住一個夢。